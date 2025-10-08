Pramod Jain Congress candidate for upcoming Anta Assembly by-poll in Rajasthan राजस्थान की अंता सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घोषित, जानिए किसे मिला मौका?, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Pramod Jain Congress candidate for upcoming Anta Assembly by-poll in Rajasthan

राजस्थान की अंता सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घोषित, जानिए किसे मिला मौका?

वर्तमान चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होगी, और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर, राजस्थानWed, 8 Oct 2025 08:59 PM
राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद जैन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस बारे में कांग्रेस की राजस्थान प्रदेश इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए घोषणा की। पार्टी ने लिखा, 'कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान विधानसभा के 193-अंता निर्वाचन क्षेत्र के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में श्री प्रमोद जैन की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है।'

उधर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर कहा, 'कांग्रेस पार्टी द्वारा अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।’ इसके बाद उन्होंने जैन के जनसेवा के प्रति समर्पण का जिक्र करते हुए कहा, ‘मुझे विश्वास है कि जनसेवा के प्रति आपके समर्पण एवं आमजन के मुद्दों को ताकत देने के लिए जनता आपको भरपूर आशीर्वाद देगी और कांग्रेस को विजयी बनाएगी।’

जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैन को बधाई देते हुए लिखा, ‘कांग्रेस पार्टी द्वारा अंता विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में पूर्व मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाए जाने पर शुभकामनाएं। पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अंता का चुनाव कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतेगी। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं का आह्वान करता हूं कि इस उप चुनाव के लिए जुट जाएं और पार्टी की जीत पक्की करने के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ें।’

उधर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखा, 'अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा श्री प्रमोद जैन भाया जी को प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमें विश्वाश है कि आपका अनुभव, समर्पण और जनता के प्रति निष्ठा निश्चित रूप से कांग्रेस को विजय दिलाएगी। जय कांग्रेस, विजयी कांग्रेस।'

टिकट मिलने के बाद प्रमोद जैन ने सोशल मीडिया पर पार्टी का आभार जताया और कहा, 'अंता विधानसभा उप चुनाव - 2025 हेतु कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार। जनसेवा, सुरक्षा और विकास के संकल्प के साथ विधानसभा क्षेत्र की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को साथ लेकर हम चुनाव लड़ेगे और जीतेंगे।'

11 नवंबर को होगी वोटिंग और 14 नवंबर को मतगणना

बता दें कि राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। बारां सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा को अयोग्य घोषित किए जाने के कारण खाली हुई थी। भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा को मई में एक उपखंड अधिकारी एसडीएम पर पिस्तौल तानने के 20 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, विधानसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते उनका चुनाव शून्य हो गया और यहां उपचुनाव की नौबत आ गई।

इससे पहले यहां हुए साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया को ही टिकट मिला था, हालांकि वह भाजपा प्रत्याशी के हाथों हार गए थे। वर्तमान चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होगी, और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर है। (एजेंसी इनपुट के साथ)