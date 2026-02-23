Hindustan Hindi News
जहर खाने से हुई थी मौतें, बारात आने से पहले मृत मिली थीं सगी बहनें; लड़कों ने दूसरी जगह शादी कर ली

Feb 23, 2026 02:36 pm IST
राजस्थान में बारात आने से कुछ घंटे पहले मृत पाई गईं सगी बहनों की मौत जहर खाने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मौत का कारण जहर बताया गया है। दोनों की शादी शनिवार को होनी थी। शुक्रवार रात को जब यह घटना घटी, उस समय शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि शुक्रवार सुबह मनई गांव में मृत पाई गई दो बहनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर बताया गया है। मृतक बहनों की पहचान शोभा (25) और विमला (23) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों बहनें एक निजी स्कूल में काम करती थीं। माना जा रहा है कि वे अपने रिश्तों से खुश नहीं थीं। बारात आने के कुछ घंटे पहले ही उनके शव मिले।

सूरसागर थाना के एसएचओ हरिश्चंद्र सोलंकी ने बताया कि मेडिकल बोर्ड ने जहर के कारण मौत की पुष्टि की है। घटनास्थल से कोई जहरीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। सोलंकी ने कहा कि शरीर के आंतरिक अंगों के नमूने सुरक्षित रख लिए गए हैं और सेवन किए गए पदार्थ की सटीक पहचान के लिए उन्हें फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है। पुलिस ने दोनों बहनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं ताकि चैट, कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधि की जांच की जा सके।

पुलिस ने उनके पिता दीप सिंह से भी पूछताछ की ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये मौतें आत्महत्या का मामला हैं या पारिवारिक विवाद या बाहरी दबाव जैसे अन्य कारणों से हुई हैं। दोनों बहनों की सगाई पहले उनके मामा के माध्यम से भीनमाल के एक परिवार के सदस्य से हुई थी।

आरोप है कि मामा के दबाव में आकर पिता ने वह रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद पोकरण के पास जैमला गांव में दो चचेरे भाइयों से उनका नया रिश्ता तय किया गया। मामा का दावा है कि बहनें इस रिश्ते से नाखुश थीं और शायद इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया।

इस घटना के बाद शादी की सभी तैयारियां पूरी कर चुके दूल्हों के परिवारों ने तुरंत नए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। जैमला गांव के सरपंच अमन सिंह के अनुसार, शनिवार को दोनों दूल्हों की शादी जोधपुर के बालेसर और बीकानेर के कोलायत में दूसरी दुल्हनों से हो गई।

