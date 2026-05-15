गन साफ करते वक्त अचानक हुआ फायर, पुलिसकर्मी घायल को लगी गोली; अस्पताल में भर्ती
बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद हरपाल काफी देर तक दर्द से कराहते रहे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बिना देर किए उन्हें निजी अस्पताल भिजवाया।
खैरथल जिले के मुंडावर थाना परिसर में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब थाने में तैनात पुलिसकर्मी हरपाल को गोली लगने की घटना सामने आई। घटना के बाद पूरे थाना परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायल पुलिसकर्मी को तत्काल उपचार के लिए बहरोड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई।
किशनगढ़बास डीएसपी लाल सिंह ने बताया की मुंडावर थाने में तैनात पुलिसकर्मी हरपाल हथियार की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक गोली चल गई और हरपाल घायल हो गए। गोली लगने की आवाज सुनते ही थाना परिसर में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और तुरंत घायल को संभालकर अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद हरपाल काफी देर तक दर्द से कराहते रहे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बिना देर किए उन्हें निजी अस्पताल भिजवाया।
हादसा मानकर जांच कर रही पुलिस
घटना के बाद मुंडावर थाना परिसर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी एकत्रित हो गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और यह जानने का प्रयास शुरू किया कि आखिर हथियार से गोली कैसे चली। पुलिस फिलहाल इसे हादसा मानकर जांच कर रही है, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। हथियार की तकनीकी जांच भी कराई जा सकती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि गोली गलती से चली या फिर हथियार में कोई तकनीकी खराबी थी।
अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे
सूत्रों के अनुसार घटना के समय थाना परिसर में अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। गोली चलने की आवाज सुनते ही कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। बाद में पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और घायल पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों की टीम हरपाल के उपचार में जुटी हुई है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, हालांकि डॉक्टरों की निगरानी लगातार जारी है।
पुलिस विभाग में चिंता का माहौल
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस विभाग में भी चिंता का माहौल देखने को मिला। वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही थाना स्टाफ से भी घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हथियार की सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।
मुंडावर थाना में हुई इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हथियारों की सुरक्षा और सावधानी को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। पुलिस अधिकारी अब पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह पूरी घटना किन परिस्थितियों में हुई। फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच में जुटा हुआ है।
रिपोर्ट हंसराज
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