राजस्थान में क्रूड ऑयल चुराने IOCL की लाइन से जोड़ा पाइप, 40 फीट तक ले भी गए; यूं हुआ खुलासा
पुलिस ने बताया कि गैर-कानूनी पाइपलाइन बिल्कुल नई लग रही थी, जिससे पता चलता है कि इसे हाल ही में बिछाया गया था। साथ ही उन्होंने शक जताते हुए कहा कि आरोपी इस गैर-कानूनी पाइपलाइन को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहे थे।
राजस्थान के टोंक जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां से गुजर रही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की कच्चे तेल की पाइपलाइन में कुछ लोगों ने अवैध रूप से छेद करते हुए जमीन के नीचे 40 फीट पाइपलाइन भी बिछा दी। जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मामले का पता तब चला, जब पाइपलाइन के प्रेशर में अचानक असामान्य रूप से कमी दर्ज की गई। इसके बाद जब वजह का पता लगाया गया तो इस कांड का खुलासा हो गया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने शक जताया है कि इस वारदात में तकनीकी जानकारी रखने वाले आरोपी शामिल हो सकते हैं।
मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि IOCL के इंजीनियरों ने गुरुवार को मालपुरा सब-डिविजन के लाडी गांव में कच्चे तेल की पाइपलाइन में दबाव में असामान्य कमी का पता चलने के बाद निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें मुख्य IOCL पाइपलाइन से जुड़ी एक गैर-कानूनी पाइपलाइन मिली, जिसे खेती की जमीन के नीचे करीब 40 फीट की लम्बाई तक बिछाया जा चुका था। उन्होंने बताया कि इस गैर-कानूनी पाइपलाइन को कच्चा तेल निकालने के लिए IOCL पाइपलाइन से जोड़ा गया था।
पहली बार 1 जून को लगी गड़बड़ी की भनक
अधिकारियों ने बताया कि पाइप लाइन में हुई गड़बड़ी की भनक पहली बार 1 जून को मिली थी, जब कंपनी ने सबसे पहले पाइपलाइन में कम दबाव देखा था, जिसके बाद विशेषज्ञों की एक टीम ने समस्या का स्रोत खोजने के लिए कच्चे तेल की पाइपलाइन के पूरे हिस्से का निरीक्षण करना शुरू किया। इसी निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से बिछाए गए 40 फीट पाइप का पता चला। इसके बाद उस गैर-कानूनी कनेक्शन को हटाते हुए पाइपलाइन की मरम्मत की गई। फिर IOCL अधिकारियों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।
नियमित निरीक्षण करने वाले सुरक्षाकर्मियों को पता नहीं चला
एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुष्पेंद्र सोलंकी ने कहा कि कच्चा तेल चोरी करने की कोशिश के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि, 'कंपनी के सुरक्षाकर्मी नियमित रूप से पाइपलाइन का निरीक्षण करते हैं, लेकिन उन्हें पहले गैर-कानूनी कनेक्शन का पता नहीं चला था।'
वारदात में शामिल हो सकते हैं तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग
शुरुआती जांच के बाद पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर सोलंकी ने कहा कि आरोपी इस हाई-प्रेशर वाली कच्चे तेल की पाइपलाइन से गैर-कानूनी पाइपलाइन जोड़ने में कामयाब रहे, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इस वारदात में तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं।
आरोपियों की योजना और आगे तक ले जाने की थी
अधिकारी ने बताया कि गैर-कानूनी पाइपलाइन में इस्तेमाल की गई सामग्री बिल्कुल नई लग रही थी, जिससे पता चलता है कि इसे हाल ही में लगाया गया था। साथ ही उन्होंने शक जताते हुए कहा कि आरोपी इस गैर-कानूनी पाइपलाइन को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहे थे। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने कच्चे तेल की चोरी की कोशिश की जांच शुरू कर दी है और आश्वासन दिया कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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