वशीकरण के नाम पर ठगी का 'मायाजाल', पुलिस ने दबोचा शातिर तांत्रिक दानिश खान
राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने वशीकरण, तंत्र विद्या और झाड़-फूंक के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक शातिर तांत्रिक को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है।
राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने वशीकरण, तंत्र विद्या और झाड़-फूंक के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक शातिर तांत्रिक को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान दानिश खान के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भोले-भाले और सीधे-साधे लोगों को अपने झांसे में लेकर लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप है।
तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी दानिश खान सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर वशीकरण, झाड़-फूंक और हर समस्या के समाधान के नाम से पंपलेट और विज्ञापन लगाता था। इन पंपलेटों में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने वाले लोगों को वह अपने जाल में फंसा लेता था। आरोपी खुद को तांत्रिक बताकर लोगों की पारिवारिक, आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने का दावा करता था।
डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि खुशखेड़ा थाना क्षेत्र निवासी संदीप मौर्या ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने धीरे-धीरे विश्वास जीतकर अलग-अलग बहानों से उससे कुल करीब 6 लाख 27 हजार रुपए की ठगी की। कभी पूजा सामग्री, कभी विशेष तंत्र क्रिया और कभी बाधा निवारण के नाम पर आरोपी लगातार पैसे ऐंठता रहा।
शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और तकनीकी और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी को भिवाड़ी लाकर पूछताछ की जा रही है।
पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने इसी तरीके से कई अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाया है। डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी कब से इस ठगी के धंधे में सक्रिय था और अब तक कितने लोगों से कितनी राशि ठग चुका है। पुलिस उन अन्य पीड़ितों से भी संपर्क कर सकती है, जो आरोपी के झांसे में आ चुके हैं लेकिन अब तक सामने नहीं आए हैं।
भिवाड़ी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी तरह के तंत्र-मंत्र, वशीकरण या झाड़-फूंक के झांसे में न आएं और ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पुलिस का कहना है कि इस तरह की ठगी के मामलों में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।
रिपोर्ट हंसराज
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें