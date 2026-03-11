जयपुर पुलिस ने विदेशी महिला के साथ किया कुछ ऐसा, जानने वाला हर कोई कर रहा तारीफ
राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने अपनी सतर्कता और तकनीक की मदद से एक महिला विदेशी पर्यटक की बड़ी मदद की और उसे उसके 27 हजार रुपए दिलवा दिए। दरअसल स्लोवाकिया की एक महिला हाल ही में दिल्ली आई थी, लौटते समय वह जयपुर घूमने चली आई, लेकिन कैब वाले को किराया देते समय उसने गलती से 3,000 की जगह 30,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। जिसके बाद वह पुलिस के पास पहुंची और शिकायत मिलने के महज 24 घंटे के भीतर कोतवाली पुलिस ने अतिरिक्त राशि महिला को वापस दिला दी।
इस घटना के बारे में मंगलवार को कोतवाली पुलिस स्टेशन के SHO राजेश गौतम ने जानकारी दी, उन्होंने बताया कि स्लोवाकिया की महिला निकोला नोस्कोवा एक वैज्ञानिक हैं, जो कि 21 फरवरी से 13 मार्च तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए भारत आई थी। इसी दौरान उसे रविवार को अपने देश लौटना था, लेकिन उसकी फ़्लाइट कैंसिल होने के बाद उसने जयपुर जाने का फैसला किया।
थानाप्रभारी ने बताया कि निकोला ने दिल्ली से जयपुर आने के लिए एक कैब बुक की थी और कैब चालक उन्हें जयपुर में चौड़ा रास्ता इलाके में उतारकर चला गया। इसी दौरान जल्दबाजी में निकोला ने कैब ड्राइवर को गलती से 3 हजार रुपए की जगह 30 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जब उसे अपनी इस गलती का अहसास हुआ तो वह मदद मांगने के लिए कोटवाली पुलिस स्टेशन गई। पुलिस ने कैब नंबर की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज और अभय कमांड सेंटर की मदद ली। फिर कैब कंपनी के जरिए गाड़ी को ट्रैक किया गया।
पुलिस ने महिला को वापस
पुलिस ने कहा कि तेजी से कार्रवाई करने से ज्यादा पैसे वापस मिल गए और 24 घंटे के अंदर महिला को 27,000 रुपए वापस कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद नोस्कोवा ने पुलिस को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और मंगलवार को अपने देश के लिए रवाना हो गईं।
