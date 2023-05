प्रधानमंत्री मोदी जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचे हैं। उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी अजमेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

PM Modi performs darshan and pooja at Brahma Temple in Pushkar, Rajasthan । LIVE । https://t.co/8AbTKIVmVA