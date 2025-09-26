सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस को क्यों कोसा? PM के राजस्थान दौरे से क्यों ख़फ़ा हुए अशोक गहलोत

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे के दौरान दिए गए भाषण में कांग्रेस पर किए गए सियासी हमलों पर पलटवार करते हुए तंज कसा है।

गहलोत ने एक्स पर लिखा- बेहतर ये होता कि प्रधानमंत्री राजस्थान में चुनाव पूर्व किए गए वादों का हिसाब देते जिनसे भ्रमित कर जनता से वोट लेकर सरकार बनाई थी। चुनाव में दी गई मोदी की गारंटी की राजस्थान में हवा निकल चुकी है।

गहलोत ने लिखा- पहले सरकारी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां और आगे के लिए अपना विज़न बताते थे, लेकिन अब ऐसी परंपरा खत्म सी हो गई है। एक सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जैसा राजनीतिक भाषण कांग्रेस को कोसते हुए दिया वह कैसे भी उचित नहीं है।

गहलोत ने लिखा- प्रधानमंत्री जी, आपने चुनाव से पहले वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने पर कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। हमें किसी योजना का नाम बदलने पर ऐतराज नहीं है लेकिन आप जांच करवा लीजिए, भाजपा सरकार बनने के बाद राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया है या फिर कमजोर कर दिया गया है।