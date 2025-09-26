pm modi rajasthan visit ashok gehlot criticism सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस को क्यों कोसा? PM के राजस्थान दौरे से क्यों ख़फ़ा हुए अशोक गहलोत, Rajasthan Hindi News - Hindustan
राजस्थान न्यूज़

सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस को क्यों कोसा? PM के राजस्थान दौरे से क्यों ख़फ़ा हुए अशोक गहलोत

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे के दौरान दिए गए भाषण में कांग्रेस पर किए गए सियासी हमलों पर पलटवार करते हुए तंज कसा है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 26 Sep 2025 12:59 PM
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे के दौरान दिए गए भाषण में कांग्रेस पर किए गए सियासी हमलों पर पलटवार करते हुए तंज कसा है। गहलोत ने एक्स पर लिखा- बेहतर ये होता कि प्रधानमंत्री राजस्थान में चुनाव पूर्व किए गए वादों का हिसाब देते जिनसे भ्रमित कर जनता से वोट लेकर सरकार बनाई थी। चुनाव में दी गई मोदी की गारंटी की राजस्थान में हवा निकल चुकी है।

गहलोत ने लिखा- पहले सरकारी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां और आगे के लिए अपना विज़न बताते थे, लेकिन अब ऐसी परंपरा खत्म सी हो गई है। एक सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जैसा राजनीतिक भाषण कांग्रेस को कोसते हुए दिया वह कैसे भी उचित नहीं है।

गहलोत ने लिखा- प्रधानमंत्री जी, आपने चुनाव से पहले वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने पर कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। हमें किसी योजना का नाम बदलने पर ऐतराज नहीं है लेकिन आप जांच करवा लीजिए, भाजपा सरकार बनने के बाद राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया है या फिर कमजोर कर दिया गया है।

गहलोत ने लिखा- आज बांसवाड़ा दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैयालाल साहू के प्रकरण में न्याय को लेकर एक शब्द नहीं बोला। पहले गृह मंत्री और अब प्रधानमंत्री की इस मुद्दे पर चुप्पी राजस्थान की जनता को व्यथित कर रही है। यह दिखाता है कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है और यह विषय उनके लिए केवल चुनावी राजनीति तक सीमित था। केंद्र सरकार की एजेंसी NIA तीन साल बाद भी अपराधियों को सजा नहीं दिलवा सकी है।