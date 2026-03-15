सीरियल ब्लास्ट की साजिश मामले में अजमेर से शख्स गिरफ्तार, घरवाले बोले- इससे बेहतर होता वह मर जाता
मामले का खुलासा होने के बाद अली अकबर के परिजनों ने बताया कि उन्हें भी इस मामले की जानकारी रविवार सुबह तभी मिली, जब पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी। अकबर के दो छोटे बच्चे भी हैं।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में सीरियल बम धमाकों की साजिश रचने के आरोपी अली अकबर को सुरक्षा एजेंसियों ने अजमेर के देहली गेट स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने रविवार को बताया कि पेशे से ऑटो ड्राइवर अली अकबर आठ मार्च को अजमेर में अपने परिजनों को जयपुर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन उसके बाद इसने फोन से कोई संपर्क नहीं रखा। पुलिस के मुताबिक आरोपी अली अकबर हनुमानगढ़ में सीरियल बम ब्लास्ट की साजिश रचने और आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला था। साजिश के तहत मौके पर आरडीएक्स नहीं पहुंच पाया वरना बड़ी जनहानि होती।
तीन सालों से अजमेर में ऑटो चला रहा था अकबर
सूत्रों ने बताया कि अली अकबर पिछले तीन सालों से अजमेर में स्टेशन से दरगाह तक ऑटो चलाने का काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां मामले को गंभीरता से देख रही हैं। अली अकबर से पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान ही दो अन्य आरोपियों को भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। जांच में जुटी टीमें हर बिंदु पर गहनता से पूछताछ कर रही हैं।
घरवालों को भी कार्रवाई के बारे में कुछ पता नहीं था
उधर मामले का खुलासा होने के बाद अली अकबर के परिजनों ने बताया कि उन्हें भी इस मामले की जानकारी रविवार सुबह तभी मिली, जब पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी अकबर दो छोटे बच्चों का पिता भी हैं।
घरवाले बोले- इससे बेहतर होता वह मर जाता
घटना के खुलासे के बाद परिजनों ने कहा कि इससे ज्यादा बेहतर यह होता कि वह मर जाता। परिजनों के अलावा अकबर के पड़ोसियों ने भी उसकी गिरफ्तारी पर हैरानी जताई है। उनका कहना है कि वह बेहद सीधा-सादा युवक था और ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। पड़ोसियों का कहना है कि आज तक मोहल्ले में उसका किसी से कोई विवाद तक नहीं हुआ था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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