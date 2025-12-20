Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़People of Rajasthan received gift of 5 special trains from railway, know full schedule
रेलवे ने राजस्थान को दी एक साथ 5 स्पेशल ट्रेनों की सौगात; कहां रुकेंगी, कहां जाएंगी; देखें पूरा शेड्यूल

रेलवे ने राजस्थान को दी एक साथ 5 स्पेशल ट्रेनों की सौगात; कहां रुकेंगी, कहां जाएंगी; देखें पूरा शेड्यूल

संक्षेप:

ये सभी ट्रेनें नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से शुरू होंगी और फिलहाल इनकी घोषणा अगले साल 30 जून 2026 तक के लिए की गई है। एक अन्य खास बात यह है कि ये पांचों ट्रेनें हर दिन चलेंगी। 

Dec 20, 2025 01:37 am ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर, राजस्थान
share Share
Follow Us on

यात्रियों की बढ़ती संख्या तथा उनकी सुविधा को देखते हुए गाड़ियों की मांग भी लगातार बढ़ रही है, जिसे पूरा करने के उद्देश्य से उत्तर-पश्चिम रेलवे राजस्थान में 5 नई ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। ये सभी ट्रेनें नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी साल 2026 से शुरू होंगी और फिलहाल इनकी घोषणा 30 जून 2026 तक के लिए की गई है। इस पांचों गाड़ियों के बारे में उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने जानकारी दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बताया कि इनमें से एक ट्रेन 04801/04802 सीकर-जयपुर-सीकर रहेगी, दूसरी ट्रेन 09635/ 09636 जयपुर-रेवाडी-जयपुर रहेगी, तीसरी ट्रेन 04853/04854 सीकर-लोहारू-सीकर रहेगी, चौथी ट्रेन 04879/ 04880 मुनाबाव-बाडमेर-मुनाबाव रहेगी और पांचवीं ट्रेन 04705-04706 हनुमानगढ-जयपुर-हनुमानगढ़ हैं। सबसे खास बात यह है कि ये सभी ट्रेनें रोज चलेंगी। इनमें से एक भी साप्ताहिक नहीं है।

< 1. गाड़ी संख्या 04801, (सीकर-जयपुर प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा)

कब से कब तक चलेगी- दिनांक 01.01.26 से 30.06.26 तक (181 ट्रिप)

कब प्रस्थान, कब आगमन-सीकर से प्रतिदिन 07.30 बजे रवाना होकर 10.20 बजे जयपुर पहुँचेगी।

गाड़ी संख्या 04802, (जयपुर सीकर प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा)

कब से कब तक चलेगी- दिनांक 01.01.26 से 30.06.26 तक (181 ट्रिप)

कब प्रस्थान, कब आगमन- जयपुर से प्रतिदिन 19.35 बजे रवाना होकर 22.10 बजे सीकर पहुँचेगी।

स्टॉपेज- दोनों दिशाओं में सीकर, गोरियां, रानोली शिशु, पलसाना, बावडी ठिकरिया, सोंथलिया, रींगस, छोटा गुढा, गोविन्दगढ मलिकपुर, लोहरवाडा, चौमू सामोद, भट्टों की गली, नींदर बैनाड, ढेहर का बालाजी और जयपुर। इस रेलसेवा में डेमू रैक के कुल 10 डिब्बे होगे।

< 2. गाड़ी संख्या 09635 (जयपुर-रेवाडी प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा)

कब से कब तक चलेगी- दिनांक 01.01.26 से 30.06.26 तक (181 ट्रिप)

कब प्रस्थान, कब आगमन- जयपुर से प्रतिदिन 09.05 बजे रवाना होकर 14.00 बजे रेवाडी पहुँचेगी।

गाड़ी संख्या 09636, (रेवाडी-जयपुर प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा)

कब से कब तक चलेगी- दिनांक 01.01.26 से 30.06.26 तक (181 ट्रिप)

कब प्रस्थान, कब आगमन- रेवाडी से प्रतिदिन 15.00 बजे रवाना होकर 19.55 बजे जयपुर पहुँचेगी।

स्टॉपेज- दोनों दिशाओं में जयपुर, गांधीनगर जयपुर, गैटोर जगतपुरा, खातीपुरा, बस्सी, दौसा, कोलवाग्राम, अरनियां, बांदीकुई, बसवा, राजगढ़, मालाखेडा, अलवर, खैरथल, हरसोली, अजरका, बावल और रेवाडी। इस ट्रेन में 13 द्वितीय साधारण श्रेणी एवं 02 गार्ड डिब्बो सहित कुल 15 डिब्बे होंगे।

< 3. गाड़ी संख्या 04853, (सीकर-लोहारू प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा)

कब से कब तक चलेगी- दिनांक 01.01.26 से 30.06.26 तक (181 ट्रिप)

कब प्रस्थान, कब आगमन- सीकर से प्रतिदिन 21.25 बजे रवाना होकर 23.50 बजे लोहारू पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 04854, (लोहारू-सीकर प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा)

कब से कब तक चलेगी- दिनांक 01.01.26 से 30.06.26 तक (181 ट्रिप)

कब प्रस्थान, कब आगमन- लोहारू से प्रतिदिन 04.20 बजे रवाना होकर 06.50 बजे सीकर पहुंचेगी।

स्टॉपेज- दोनों दिशाओं में सीकर, नवलगढ, बलवन्तपुरा चेलासी, डूंडलोद मुकन्दगढ, नुआं, झुंझुनूं, रतनशहर, चिडावा, सूरजगढ और लोहारू। इस रेलसेवा में डेमू रैक के कुल 10 डिब्बे होंगे।

< 4. गाड़ी संख्या 04879, (बाडमेर-मुनाबाव प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा)

कब से कब तक चलेगी- दिनांक 01.01.26 से 30.06.26 तक (181 ट्रिप)

कब प्रस्थान, कब आगमन- बाडमेर से प्रतिदिन 17.15 बजे रवाना होकर 19.30 बजे मुनाबाव पहुँचेगी।

गाड़ी संख्या 04880, (मुनाबाव-बाडमेर प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा)

कब से कब तक चलेगी- दिनांक 01.01.26 से 30.06.26 तक (181 ट्रिप)

कब प्रस्थान, कब आगमन- मुनाबाव से प्रतिदिन 05.30 बजे रवाना होकर 07.45 बजे बाडमेर पहुंचेगी।

स्टॉपेज- दोनों दिशाओं में बाडमेर, जसाई, भाचभर, रामसर, गागरिया, गडरा रोड, लीलमा, जैसिंगडर और मुनाबाव। इस रेलसेवा में 08 द्वितीय साधारण श्रेणी व 02 गार्ड डिब्बो सहित कुल 10 डिब्बे होंगे।

< 5. गाड़ी संख्या 04705, (हनुमानगढ-जयपुर प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा)

दिनांक 01.01.26 से 30.06.26 तक (181 ट्रिप)

कब प्रस्थान, कब आगमन- हनुमानगढ से प्रतिदिन 01.25 बजे रवाना होकर 11.50 बजे जयपुर पहुँचेगी।

गाड़ी संख्या 04706, (जयपुर-हनुमानगढ प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा)

दिनांक 01.01.26 से 30.06.26 तक (181 ट्रिप)

कब प्रस्थान, कब आगमन- जयपुर से प्रतिदिन 13.05 बजे रवाना होकर 23.45 बजे हनुमानगढ पहुँचेगी।

स्टॉपेज- दोनों दिशाओं में यह ट्रेन हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ टाउन, टीबी, एलनाबाद, नोहर, दीपलाना, गोगामेडी, तहसील भादरा, अनूपशहर, सिद्धमुख, सादुलपुर, रामपुरा बेरी, लोहारू, सुरजगढ़, चिडावा, रतनशहर, झुंझुनू, नुआं, डूंडलोद मुकन्दगढ, नवलगढ, सीकर, पलसाना, रींगस, चौमू सामोद, ढेहर का बालाजी और जयपुर। इस रेलसेवा में 1 द्वितीय शयनयान, 11 द्वितीय साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बो सहित कुल 14 डिब्बे होगे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।