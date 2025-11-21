Hindustan Hindi News
राजस्थान में शैतान का शासन, इसे हटाकर ईसा मसीह शासन करेंगे; ऐसा कहने वाले पादरी पर FIR

राजस्थान में एक पादरी पर धार्मिक सभा में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप लगा है। इस संबंध में पादरी समेत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों ने कथित तौर पर राजस्थान सरकार को शैतान का साम्राज्य बताया।

Fri, 21 Nov 2025 09:12 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, कोटा
राजस्थान में एक पादरी पर धार्मिक सभा में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप लगा है। इस संबंध में पादरी समेत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों ने कथित तौर पर राजस्थान सरकार को शैतान का साम्राज्य बताया और एक चर्च में हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि तीन दिवसीय धार्मिक सभा में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप में एक पादरी समेत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात नए अधिनियमित राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

दो आरोपियों, जिनमें से एक दिल्ली का और दूसरा एक स्थानीय चर्च का है। दोनों ने कथित तौर पर राजस्थान सरकार को शैतान का साम्राज्य बताया और एक चर्च में हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपत्तिजनक टिप्पणियों वाले वीडियो क्लिप इंटरनेट पर आने के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बोरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई।

बोरखेड़ा के सर्किल इंस्पेक्टर देवेश भारद्वाज ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुरुवार रात एक प्राथमिकी दर्ज की। दिल्ली के लक्ष्मीनगर निवासी पादरी चंडी वर्गीस और कोटा के बीरशीबा चर्च के अरुण जॉन के खिलाफ बीएनएस और राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

प्राथमिकी के अनुसार, दोनों आरोपियों ने 4 से 6 नवंबर के बीच कैनाल रोड स्थित बीरशेबा चर्च में आध्यात्मिक प्रवचन के बहाने लोगों को इकट्ठा किया था। इसमें कहा गया है कि तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान दोनों आरोपियों ने सभा में धर्मांतरण के लिए उकसाने वाले भाषण दिए।

पुलिस ने सभा के वीडियो और सोशल मीडिया लाइवस्ट्रीम के स्क्रीनशॉट भी हासिल किए हैं। पुलिस के अनुसार, इस सप्ताह की शुरुआत में बजरंग दल के राज्य संयोजक योगेश रेनवाल ने वीडियो क्लिप के साथ शिकायत दर्ज कराई थी।

इसमें पादरी चंडी वर्गीस पर सभा को यह कहकर उकसाने का आरोप लगाया गया था कि कल राजस्थान में ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार होने जा रहा है। राजस्थान के लोग पाप की बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे। राजस्थान पर शैतान का शासन है। इसे हटाकर और यहां ईसाई धर्म लागू करके, ईसा मसीह ईसाइयों के रूप में शासन करेंगे।

एफआईआर के अनुसार, उसी कार्यक्रम में कुछ हिंदू युवकों ने कहा कि हमारा बपतिस्मा (ईसाई धर्म में धर्मांतरण की प्रक्रिया) हुआ और हम ईसाई बन गए, हमें ईसा मसीह की कृपा प्राप्त हुई।

गौरतलब है कि राज्य के गृह विभाग ने राजस्थान में नए धर्मांतरण कानून के संबंध में 29 अक्टूबर, 2025 को एक अधिसूचना जारी की थी।

