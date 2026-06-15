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राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तानी हैंडलर दबोचा, नूंह की मस्जिद में मौलवी बनकर छुपा था आरोपी

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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राजस्थान में भिवाड़ी के एक गांव से 32 साल के संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर को दबोचा गया है। मध्य प्रदेश एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हाई है। आरोप है कि वह हरियाणा के नूंह की एक मस्जिद में मौलवी बनकर रह रहा था। 

राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तानी हैंडलर दबोचा, नूंह की मस्जिद में मौलवी बनकर छुपा था आरोपी

मध्य प्रदेश एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों ने राजस्थान में भिवाड़ी के नाखनौल गांव से एक कथित संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान 32 वर्षीय शाकिर पुत्र यूनुस खान के रूप में हुई है। आरोपी नूंह की मस्जिद में मौलवी बनकर छुपा था। फराज-नईम आतंकी नेटवर्क की जांच में उसका नाम सामने आया था।

अब पूछताछ के लिए उसे भोपाल ले जाया गया है। भिवाड़ी एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया केंद्रीय एजेंसियों ने पुलिस बल मांगा था, जिसे उपलब्ध कराया गया और टपूकड़ा में आरोपी के घर की तलाशी ली गई। जांच एजेंसियां पाकिस्तानी हैंडलर को अपने साथ लेकर गई हैं, जो पूरे मामले की जांच कर रही हैं।

आरोपी को 12 जून को हरियाणा के नूंह जिले के रेवासन गांव से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 13 जून को भोपाल एटीएस, हरियाणा पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम भिवाड़ी के टपूकड़ा थाना क्षेत्र के नाखनौल गांव स्थित उसके घर पहुंची। टीम ने घर की वीडियोग्राफी की, साक्ष्य जुटाए और परिजनों से भी पूछताछ की गई।

जानकारी के अनुसार, शाकिर पिछले 20 दिनों से नूंह के रेवासन गांव की एक मस्जिद में मौलवी के रूप में रह रहा था। भोपाल एटीएस की सूचना पर नूंह पुलिस ने उसे वहां से हिरासत में लिया।

भोपाल में हुई गिरफ्तारी से खुला नेटवर्क

इस पूरा मामले का मध्य प्रदेश एटीएस द्वारा भोपाल के काजी कैंप क्षेत्र से मोहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है। एजेंसियों का दावा है कि फराज पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था और टेलीग्राम और वॉट्सऐप ग्रुप के जरिये युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ रहा था।

फराज से पूछताछ में नेटवर्क में नईम अब्दुल्ला का नाम सामने आया, जिसे बाद में देवबंद से गिरफ्तार किया गया। दोनों के मोबाइल से संदिग्ध दस्तावेज, चैट रिकॉर्ड, पीडीएफ फाइलें और डिजिटल सामग्री बरामद हुई है, जिनकी फोरेंसिक जांच जारी है।

जांच एजेंसियां अब पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से संपर्क, टेलीग्राम-वॉट्सऐप नेटवर्किंग, देवबंद कनेक्शन, विदेशी फंडिंग और अन्य राज्यों में सक्रिय नेटवर्क की संभावनाओं की जांच कर रही हैं।

पहले भी हुई थी भिवाड़ी के टपूकड़ा में कार्रवाई

इससे पहले भी भिवाड़ी जिला सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा है। 23 अगस्त 2024 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भिवाड़ी के चौपानकी थाना क्षेत्र के सारेकला जंगलों में कथित हथियार प्रशिक्षण शिविर का खुलासा करते हुए अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं टपूकड़ा में भी इस तरफ की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक युवक पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। एटीएस की इस कार्रवाई ने क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को ताजा कर दिया है। इस मामले में यूएपीए समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। एटीएस शाकिर की भूमिका, नेटवर्क और संभावित विदेशी कनेक्शन की गहन जांच कर रही है।

रिपोर्ट - हंसराज

Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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