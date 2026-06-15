राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तानी हैंडलर दबोचा, नूंह की मस्जिद में मौलवी बनकर छुपा था आरोपी

राजस्थान में भिवाड़ी के एक गांव से 32 साल के संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर को दबोचा गया है। मध्य प्रदेश एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हाई है। आरोप है कि वह हरियाणा के नूंह की एक मस्जिद में मौलवी बनकर रह रहा था।

मध्य प्रदेश एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों ने राजस्थान में भिवाड़ी के नाखनौल गांव से एक कथित संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान 32 वर्षीय शाकिर पुत्र यूनुस खान के रूप में हुई है। आरोपी नूंह की मस्जिद में मौलवी बनकर छुपा था। फराज-नईम आतंकी नेटवर्क की जांच में उसका नाम सामने आया था।

अब पूछताछ के लिए उसे भोपाल ले जाया गया है। भिवाड़ी एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया केंद्रीय एजेंसियों ने पुलिस बल मांगा था, जिसे उपलब्ध कराया गया और टपूकड़ा में आरोपी के घर की तलाशी ली गई। जांच एजेंसियां पाकिस्तानी हैंडलर को अपने साथ लेकर गई हैं, जो पूरे मामले की जांच कर रही हैं।

आरोपी को 12 जून को हरियाणा के नूंह जिले के रेवासन गांव से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 13 जून को भोपाल एटीएस, हरियाणा पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम भिवाड़ी के टपूकड़ा थाना क्षेत्र के नाखनौल गांव स्थित उसके घर पहुंची। टीम ने घर की वीडियोग्राफी की, साक्ष्य जुटाए और परिजनों से भी पूछताछ की गई।

जानकारी के अनुसार, शाकिर पिछले 20 दिनों से नूंह के रेवासन गांव की एक मस्जिद में मौलवी के रूप में रह रहा था। भोपाल एटीएस की सूचना पर नूंह पुलिस ने उसे वहां से हिरासत में लिया।

भोपाल में हुई गिरफ्तारी से खुला नेटवर्क इस पूरा मामले का मध्य प्रदेश एटीएस द्वारा भोपाल के काजी कैंप क्षेत्र से मोहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है। एजेंसियों का दावा है कि फराज पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था और टेलीग्राम और वॉट्सऐप ग्रुप के जरिये युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ रहा था।

फराज से पूछताछ में नेटवर्क में नईम अब्दुल्ला का नाम सामने आया, जिसे बाद में देवबंद से गिरफ्तार किया गया। दोनों के मोबाइल से संदिग्ध दस्तावेज, चैट रिकॉर्ड, पीडीएफ फाइलें और डिजिटल सामग्री बरामद हुई है, जिनकी फोरेंसिक जांच जारी है।

जांच एजेंसियां अब पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से संपर्क, टेलीग्राम-वॉट्सऐप नेटवर्किंग, देवबंद कनेक्शन, विदेशी फंडिंग और अन्य राज्यों में सक्रिय नेटवर्क की संभावनाओं की जांच कर रही हैं।

पहले भी हुई थी भिवाड़ी के टपूकड़ा में कार्रवाई इससे पहले भी भिवाड़ी जिला सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा है। 23 अगस्त 2024 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भिवाड़ी के चौपानकी थाना क्षेत्र के सारेकला जंगलों में कथित हथियार प्रशिक्षण शिविर का खुलासा करते हुए अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं टपूकड़ा में भी इस तरफ की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक युवक पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। एटीएस की इस कार्रवाई ने क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को ताजा कर दिया है। इस मामले में यूएपीए समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। एटीएस शाकिर की भूमिका, नेटवर्क और संभावित विदेशी कनेक्शन की गहन जांच कर रही है।