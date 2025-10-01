राजस्थान-MP में बिस्कुट के साथ मिले ‘पाकिस्तान के झंडे वाले’ गुब्बारे; दिल्ली-मुंबई से क्या कनेक्शन

मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी बिस्कुट के पैकेट के साथ पाकिस्तान के झंडे वाले गुब्बारे मिलने का मामला सामना आया है। जानकारी के मुताबिक ये गुब्बारे एक दुकान से मिले हैं। ऐसे में अब मामले से जुड़ी कड़िया जोड़ने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस ने कुछ व्यापारियों से बुधवार को लंबी पूछताछ की।

मध्य प्रदेश के पड़ोसी राजस्थान में एक दुकान में बिस्कुट के पैकेटों के साथ कथित तौर पर पाकिस्तान के झंडे वाले गुब्बारे मिलने के मामले की कड़ियां जोड़ने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस ने कुछ व्यापारियों से बुधवार को लंबी पूछताछ की। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार ने बताया कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थानीय पुलिस ने एक दुकानदार के प्रतिष्ठान से बिस्कुट के पैकेटों पर चिपके गुब्बारे जब्त किए थे। उन्होंने बताया कि इन गुब्बारों पर कथित रूप से पाकिस्तान का झंडा और '14 अगस्त' छपा था।

पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कुमार ने बताया कि राजस्थान पुलिस को जांच में पता चला कि झालावाड़ के दुकानदार को विवादास्पद सामग्री की आपूर्ति रतलाम जिले के आलोट के एक थोक व्यापारी ने की थी। उन्होंने बताया कि आलोट के कारोबारी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने गुब्बारे इंदौर के एक विक्रेता से खरीदे थे। इस खुलासे के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस इंदौर में भी इस मामले की जांच कर रही है।

इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाने के प्रभारी रवींद्र पाराशर ने बताया, इंदौर के विक्रेता का कहना है कि उसने पिछले दिनों गुब्बारों की खेप दिल्ली, मुंबई और मेरठ से मंगाई थी और वह तुरंत नहीं बता सकता कि पाकिस्तान के झंडे वाले गुब्बारे किस शहर से आए थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में फिलहाल किसी भी कारोबारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और विस्तृत जांच जारी है। पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के आलोट का थोक कारोबारी बिस्कुट और गुब्बारे अलग-अलग खरीदता है और बाद में गुब्बारों को बिस्कुट के पैकेटों पर चिपकाकर राजस्थान के झालावाड़ जिले और अन्य इलाकों में इनकी आपूर्ति करता है। उन्होंने बताया कि कारोबारी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे मुफ्त गुब्बारे के कारण बिस्कुट खरीदने के प्रति आकर्षित होते हैं।