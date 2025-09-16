Pahalgam Attack Victim Family Said India Pakistan Cricket Match toh karna chahiye tha मैच तो होना चाहिए था; भारत-पाकिस्तान मैच पर क्या बोला पहलगाम हमले का पीड़ित परिवार, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Pahalgam Attack Victim Family Said India Pakistan Cricket Match toh karna chahiye tha

मैच तो होना चाहिए था; भारत-पाकिस्तान मैच पर क्या बोला पहलगाम हमले का पीड़ित परिवार

एशिया कप के तहत रविवार को खेला गए भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है। कई लोग इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे तो कई लोगों को इस पर कोई ऐतराज नहीं है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी इस मैच को लेकर भारतीय टीम और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था और कड़ी आपत्ति जताई थी।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 16 Sep 2025 01:53 PM
share Share
Follow Us on
मैच तो होना चाहिए था; भारत-पाकिस्तान मैच पर क्या बोला पहलगाम हमले का पीड़ित परिवार

एशिया कप के तहत रविवार को खेला गए भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है। कई लोग इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे तो कई लोगों को इस पर कोई ऐतराज नहीं है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी इस मैच को लेकर भारतीय टीम और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था और कड़ी आपत्ति जताई थी। पार्टी पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच को लेकर काफी भड़की हुई है। इस बीच पहलगाम हमले के एक पीड़ित परिवार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैच और हमला दोनों अलग-अलग चीजें हैं और इन्हें आपस में जोड़ना नहीं चाहिए।

इस साल 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की नाम और धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। इसी हमले में नीरज उधवानी नाम के शख्स की भी मौत हो गई थी। वह जयपुर के रहने वाले थे और दुबई में काम करते थे। वह अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मनाने पहलगाम गए थे जहां आतंकी हमले में नीरज की मौत हो गई। अब नीरज के चाचा भगवान दास उधवानी ने भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच पर अपनी राय दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, क्रिकेट और आतंकी हमले को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए।

उन्होंने कहा, वो खेल की भावना है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। उसमें इस बात को तूल देना नहीं चाहिए। नीरज के एक अन्य रिश्तेदार ने कहा, पहलगाम भारत-पाकिस्तान का मामला था। लेकिन यह मैच अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। अगर भारत नहीं खेलेगा, तो उसका नाम खराब होगा, बाहर हो जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, पाकिस्तान भी दूसरे देशों की तरह एशिया में है। मैच तो होना ही चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि भारत हमेशा पाकिस्तान को हराता है, और पाकिस्तान को (मैच में) अपमानित होना पड़ा, लेकिन यह अलग बात है। बॉयकॉट वगैरह तो बस नौटंकी है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मामले अलग-अलग हैं। उस हिसाब से मैच हुआ है तो ठीक हुआ है। बता दें, रविवार को हुए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था।