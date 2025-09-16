मैच तो होना चाहिए था; भारत-पाकिस्तान मैच पर क्या बोला पहलगाम हमले का पीड़ित परिवार

एशिया कप के तहत रविवार को खेला गए भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है। कई लोग इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे तो कई लोगों को इस पर कोई ऐतराज नहीं है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी इस मैच को लेकर भारतीय टीम और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था और कड़ी आपत्ति जताई थी।

एशिया कप के तहत रविवार को खेला गए भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है। कई लोग इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे तो कई लोगों को इस पर कोई ऐतराज नहीं है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी इस मैच को लेकर भारतीय टीम और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था और कड़ी आपत्ति जताई थी। पार्टी पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच को लेकर काफी भड़की हुई है। इस बीच पहलगाम हमले के एक पीड़ित परिवार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैच और हमला दोनों अलग-अलग चीजें हैं और इन्हें आपस में जोड़ना नहीं चाहिए।

इस साल 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की नाम और धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। इसी हमले में नीरज उधवानी नाम के शख्स की भी मौत हो गई थी। वह जयपुर के रहने वाले थे और दुबई में काम करते थे। वह अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मनाने पहलगाम गए थे जहां आतंकी हमले में नीरज की मौत हो गई। अब नीरज के चाचा भगवान दास उधवानी ने भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच पर अपनी राय दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, क्रिकेट और आतंकी हमले को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए।

उन्होंने कहा, वो खेल की भावना है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। उसमें इस बात को तूल देना नहीं चाहिए। नीरज के एक अन्य रिश्तेदार ने कहा, पहलगाम भारत-पाकिस्तान का मामला था। लेकिन यह मैच अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। अगर भारत नहीं खेलेगा, तो उसका नाम खराब होगा, बाहर हो जाएगा।