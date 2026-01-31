Hindustan Hindi News
जयपुर में भीषण धमाके से उड़ी फैक्ट्री की छत, एक की मौत, मैनेजर समेत दो घायल

संक्षेप:

जयपुर की एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से फैक्ट्री की दीवार गिर गई और छत का शेड उड़ गया। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Jan 31, 2026 10:51 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर में एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट की घटना सामने आई है। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की दीवार गिर गई और शेड उड़ गया। ब्लास्ट में 1 शख्स की मौत हो गई है जबकि मैनेजर समेत दो अन्य घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच कर घटना की छानबीन कर रही है। घटना शाम को करीब 7.45 बजे हुई।

फैक्ट्री का शेड उड़ा, दीवार गिरी

बताया जाता है कि जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियर एरिया में शनिवार शाम को एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री का पूरा टिन शेड ही उड़ गया और एक दीवार गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जबकि फैक्ट्री मैनेजर समेत दो लोग घायल हो गए।

सिलेंडर भरे जाने के दौरान हादसा

यह घटना विश्वकर्मा के रोड नंबर-17 स्थित करणी विहार कॉलोनी की एक फैक्ट्री में उस समय हुई जब ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे थे। अचानक एक सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में झारखंड के रहने वाले मुन्ना राय की मौत हो गई। मुरलीपुरा (जयपुर) के रहने वाले फैक्ट्री मैनेजर विनोद गुप्ता (45) और झारखंड के शिबू उर्फ अनुवा घायल हुए हैं।

दुकानों के टूटे शीशे

धमाका इतना तेज था कि आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए। कई घरों में दरारें आ गईं। विस्फोट से फैक्ट्री की छत की सीमेंट की चादरें उड़कर करीब 30 मीटर दूर कॉलोनी के घरों के पास जा गिरीं। सड़क पर चारों तरफ कांच के टुकड़े फैल गए। धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

लोग बोले- पूरा मकान हिल गया

विश्वकर्मा थाना पुलिस को हादसे की सूचना मिलते ही टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं और स्थिति को संभाला। फैक्ट्री के पास रहने वाले लोगों ने कहा कि इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरा मकान हिल गया। कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News
