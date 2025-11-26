कोटा में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा गाड़ियां खाक; हादसे की क्या वजह?

संक्षेप: यह घटना शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में 80 फीट रोड पर बने इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में हुई। वहीं शोरूम के ऊपर जिम भी बना हुआ था, जिसमें लोग जिम कर रहे थे। घटना के समय रहते बाहर निकल गए इससे बड़ा हादसा होने से टल गया।

कोटा जिले में बुधवार सुबह इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। आग लगने से शोरूम के अंदर रखे इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की करीब चार दमकल मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह घटना शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में 80 फीट रोड पर बने इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में हुई। वहीं शोरूम के ऊपर जिम भी बना हुआ था, जिसमें लोग जिम कर रहे थे। घटना के समय रहते बाहर निकल गए इससे बड़ा हादसा होने से टल गया।

आग लगने की क्या वजह? अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि बुधवार सुबह सूचना मिली थी की एक शोरूम में आग लगी हुई है। सूचना मिलने के बाद सब्जी मंडी और श्रीनाथपुरम स्टेशन से दमकल गाड़ियों को रवाना किया गया। वहीं आग ज्यादा होने पर और गाड़ियां मंगवाई गई। मौके पर जाकर देखा तो शोरूम का निचला हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था और उसके अंदर रखी सभी इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर भी जल चुके थे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। वही आग पर काबू पा लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

जांच की जा रही कि अग्निशमन उपकरण थे या नहीं राकेश व्यास ने बताया कि ये दो मंजिला इमारत है 2000 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है। जिसमें नीचे इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम बना हुआ है। जिसे विजय कुमावत संचालित करते हैं। वहीं इसके ऊपर जिम भी बनी हुई है जहां पर लोग सुबह जिम करने के लिए आते हैं। घटना के समय शोरूम के अंदर अलग-अलग जगह पर व्हीकल खड़े हुए थे। आग शोरूम के अंदर लगना शुरू हुई और धीरे-धीरे पूरे शोरूम को उसने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं जांच की जा रही है कि शोरूम के अंदर अग्निशमन उपकरण मौजूद थे या नहीं।