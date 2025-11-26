Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Over 50 vehicles destroyed in a massive fire at an electric bike showroom in Kota
कोटा में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा गाड़ियां खाक; हादसे की क्या वजह?

कोटा में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा गाड़ियां खाक; हादसे की क्या वजह?

संक्षेप:

यह घटना शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में 80 फीट रोड पर बने इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में हुई। वहीं शोरूम के ऊपर जिम भी बना हुआ था, जिसमें लोग जिम कर रहे थे। घटना के समय रहते बाहर निकल गए इससे बड़ा हादसा होने से टल गया।

Wed, 26 Nov 2025 12:12 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
share Share
Follow Us on

कोटा जिले में बुधवार सुबह इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। आग लगने से शोरूम के अंदर रखे इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की करीब चार दमकल मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह घटना शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में 80 फीट रोड पर बने इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में हुई। वहीं शोरूम के ऊपर जिम भी बना हुआ था, जिसमें लोग जिम कर रहे थे। घटना के समय रहते बाहर निकल गए इससे बड़ा हादसा होने से टल गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आग लगने की क्या वजह?

अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि बुधवार सुबह सूचना मिली थी की एक शोरूम में आग लगी हुई है। सूचना मिलने के बाद सब्जी मंडी और श्रीनाथपुरम स्टेशन से दमकल गाड़ियों को रवाना किया गया। वहीं आग ज्यादा होने पर और गाड़ियां मंगवाई गई। मौके पर जाकर देखा तो शोरूम का निचला हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था और उसके अंदर रखी सभी इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर भी जल चुके थे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। वही आग पर काबू पा लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

जांच की जा रही कि अग्निशमन उपकरण थे या नहीं

राकेश व्यास ने बताया कि ये दो मंजिला इमारत है 2000 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है। जिसमें नीचे इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम बना हुआ है। जिसे विजय कुमावत संचालित करते हैं। वहीं इसके ऊपर जिम भी बनी हुई है जहां पर लोग सुबह जिम करने के लिए आते हैं। घटना के समय शोरूम के अंदर अलग-अलग जगह पर व्हीकल खड़े हुए थे। आग शोरूम के अंदर लगना शुरू हुई और धीरे-धीरे पूरे शोरूम को उसने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं जांच की जा रही है कि शोरूम के अंदर अग्निशमन उपकरण मौजूद थे या नहीं।

रिपोर्ट- योगेंद्र महावर

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।