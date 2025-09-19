राजस्थान में ऑपरेशन साइबर संग्राम, 100 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश; 6 आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के अलवर जिला पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधियों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दे चुका था। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

राजस्थान के अलवर जिले में साइबर ठगी और गोतस्करों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन में नजर आ रही है। अलवर जिला साइबर ठगी का हब बन गया था। अलवर जिला पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधियों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दे चुका था।

पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी संजय अरोड़ा समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संजय अरोड़ा, अंकित बंसल, गौरव सचदेवा, रामवीर, सतीश और प्रेम पांचाल शामिल हैं।

कमीशन लेकर बनाते थे कॉर्पोरेट खाता अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि साइबर ठगों के खिलाफ आज अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंग के सदस्यों से करीब 100 करोड़ का हिसाब सामने आया है।

गैंग के सदस्य आम लोगों को म्यूल अकाउंट/कॉर्पोरेट अकाउंट बनवाकर उन्हें कमीशन पर साइबर ठगों को बेचते थे। इन्हीं खातों के जरिए लाखों लोगों से वर्चुअल ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में निवेश का लालच देकर अरबों रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर गैंग को पकड़ने के लिए ऑपरेशन साइबर संग्राम चलाया।

भारी मात्रा में सामान जब्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सामग्री जब्त की गई है। इनमें 7 चेकबुक, 19 एटीएम कार्ड, 20 बैंक पासबुक, 12 हस्ताक्षरित चेक, 20 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, आधार और पैन कार्ड, 3 आरसी तथा एक कार शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी Binance, Bitget, Bybit जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए रकम को घुमाकर विदेशों तक भेजते थे।

अन्य लोगों की तलाश एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि यह कार्रवाई साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता है। इस गिरोह की गिरफ्तारी से न केवल करोड़ों रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है, बल्कि साइबर ठगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने वाली बड़ी कड़ी भी पकड़ी गई है। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। अलवर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अलवर जिले में सक्रिय साइबर ठगों में हड़कंप मच गया है।