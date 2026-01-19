Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़One call and the lover reached Rajasthan from Bhopal family made him drink urine
एक कॉल और भोपाल से राजस्थान पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने बंधक बना पिलाई पेशाब!

एक कॉल और भोपाल से राजस्थान पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने बंधक बना पिलाई पेशाब!

संक्षेप:

प्रेमी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए बीयर की बोतल में पेशाब भरकर पीने पर भी मजबूर किया गया। इस दौरान परिजनों ने मारपीट और पेशाब पिलाने का वीडियो भी शूट किया। प्रेमी के परिवारवालों को भी वीडियो भेज दी गई।

Jan 19, 2026 03:49 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
भोपाल के कोलार के एक लड़के को उसकी प्रेमिका के परिजनों ने पहले तो जमकर पीटा और फिर कथित तौर बोतल से पेशाब भी पिलाई। प्रेमी अपनी प्रेमिका के बुलाने पर ही उसके घर गया था मगर उसके साथ बेहद ही अमानवीय व्यवहार को अंजाम दिया गया।

दरअसल लड़के का अपनी प्रेमिका से काफी समय से प्रेम संबंध था। 15 दिन पहले प्रेमिका अपने परिवार को छोड़कर प्रेमी के साथ भोपाल आ गई थी। हालांकि बाद में परिजन उसे किसी तरह अपने साथ वापस राजस्थान ले गए। इसके बाद लड़की ने प्रेमी को फोन कॉल कर दोबारा मिलने राजस्थान बुलाया।

अपहरण कर एक घर में बंधक बनाया

प्रेमी ने लड़की पर भरोसा किया और उसके कहने पर झालावाड़ जिले में दांगीपुरा थाना क्षेत्र के पुलोरो गांव पहुंच गया। गांव में परिजनों ने कथित तौर पर उसका अपहरण किया और फिर एक घर में बंधक बना लिया। इसके बाद जमकर पिटाई की गई। आरोप है कि परिजनों ने नाबालिग को घंटों तक बेरहमी से पीटा।

वे यही नहीं रुके और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए बीयर की बोतल में पेशाब भरकर पीने पर भी मजबूर किया गया। इस दौरान परिजनों ने मारपीट और पेशाब पिलाने का वीडियो भी शूट किया। प्रेमी के परिवारवालों को भी वीडियो भेज दी गई। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई।

जांच में जुटी पुलिस

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोलार पुलिस हरकत में आई और अधिकारियों के साथ मिलकर मामले की आगे जांच करने के लिए राजस्थान के लिए रवाना हो गई है। पुलिस का कहना है कि मामला राजस्थान का है लेकिन नाबालिग की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोलार पुलिस की है। वहीं पुलिस मारपीट के वीडियो की सत्यता की भी जांच कर रही है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
