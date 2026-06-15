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1 नहीं 10 थप्पड़ मारिए.., खुद पर हुए हमले पर क्या बोले अभिजीत दीपके? VIDEO

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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जयपुर में प्रोटेस्ट के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर हमला हुआ है। अभिजीत ने अपने ऊपर हुए अटैक पर रिएक्शन देते हुए कहा- 1 नहीं 10 थप्पड़ मारिए… जानिए उन्होंने और क्या कुछ कहा।

1 नहीं 10 थप्पड़ मारिए.., खुद पर हुए हमले पर क्या बोले अभिजीत दीपके? VIDEO

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर जयपुर में प्रोटेस्ट के दौरान हमला हुआ। जब वह भीड़ में अपने समर्थकों के कंधों पर थे, तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। घटना के दौरान मामले को काबू में कर लिया गया था। अब दीपके ने इस हमले पर रिएक्शन देते हुए कहा- "शारीरिक हमला करना डर और कायरता की निशानी है। 1 नहीं 10 थप्पड़ मार लो..." जानिए अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा।

ये डराने-धमकाने और मुद्दे से भटकाने की कोशिश

अभिजीत दीपके ने अपने ऊपर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो शेयर की है। इसमें उन्होंने कहा- आज का प्रोटेस्ट काफी शांतिपूर्वक और बड़ा था। देखिए आज जो हुआ, वह दांव-पेंच है। ये हमें डराने-धमकाने और मुद्दे से भटकाने की रणनीति है। हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है- धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है; इसके लिए आपको इस्तीफा देना ही होगा।

1 नहीं 10 थप्पड़ मारिए…

आप एक बार नहीं चाहे कितनी भी बार हमला करवा लीजिए। एक नहीं दस थप्पड़ मारिए, लेकिन हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको इस्तीफा देना ही होगा। आप लोग भटकिए मत। हमारा एक ही मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। वो चाहें कितने भी हाथ उठा लें, हम हाथ नहीं उठाएंगे। हमारा प्रधर्शन शांतिपूर्वक ही है। वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा।

भीड़ में अभिजीत को कुछ लोगों ने जड़े थप्पड़

दरअसल, आज 15 जून को राजस्थान के जयपुर में शहीद स्मारक पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जुटने वाले थे। तभी भीड़ में एक-दो लोगों ने अभिजीत के थप्पड़ जड़ दिए। सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियो में दिखाई देता है- अभिजीत अपने समर्थक के कंधे पर बैठे थे, तभी एक लड़के ने थप्पड़ जड़ दिया। फिर दूसरे ने भी जड़ा। इतने में वहां भगदड़ मच गई। अभिजीत को अलग ले गए। जबकि मारपीट करने वाले लड़कों के साथ भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी।

दीपके एक अन्य ट्वीट में लिखा- शारीरिक हमले डर और कायरता की निशानी हैं। हम अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से उठाते रहेंगे। मैं गांधी और अंबेडकर का अनुयायी हूं और शांति, प्रेम तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ यह लड़ाई जारी रखूंगा। उन्होंने इस ट्वीट में भी अपनी उसी बात को दोहराते हुए कहा- धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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