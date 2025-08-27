Non-veg restaurant in Kota sealed for putting picture of chicken with Lord Ganesha's photo गणेश भगवान के साथ लगाई चिकन-बिरयानी की फोटो, कोटा में नाॅनवेज रेस्टोरेंट को किया सीज, Rajasthan Hindi News - Hindustan
गणेश भगवान के साथ लगाई चिकन-बिरयानी की फोटो, कोटा में नाॅनवेज रेस्टोरेंट को किया सीज

ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो हिन्दु संगठनों ने इसका विरोध किया। मामले की शिकायत लेकर विज्ञान नगर थाने का घेराव किया और नाॅनवेज रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कोटाWed, 27 Aug 2025 06:13 PM
राजस्थान के कोटा में गणेश चतुर्थी के अवसर पर रेस्टोरेंट संचालक द्वारा गणेश भगवान के साथ नॉनवेज की फोटो लगाने का मामला सामने आया है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो हिन्दु संगठनों ने इसका विरोध किया। मामले की शिकायत लेकर विज्ञान नगर थाने का घेराव किया और नाॅनवेज रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।

विरोध बढ़ता देख पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं नगर निगम ने भी अनियमितां पाए जाने के बाद रेस्टोरेंट को सीज कर दिया है। जायका नॉनवेज रेस्टोरेंट ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर बधाई संदेश सोश्ल मीडिया पर जारी किया। इसके साथ ही फूड ऑफर भी जारी किया है। जिसमें भगवान गणेश जी फोटो के साथ आपत्तिजनक नॉन वेज फूड के फोटो का उपयोग किया गया। इस पोस्टर ने हिंदू समुदाय की आस्था पर चोट पहुंचाई है। मामले में फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है।

बजरंग दल के चित्तौड़ प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने बताया कि जिस जगह ये रेस्टोरेंट है, उससे कुछ कदम की दूरी पर अमन काॅलोनी में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। इसी रोड़ पर कई अवैध नाॅनवेज की दुकानें खुल गई हैं। इन दुकानों को बंद कराने के लिए कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वहीं नगर निगम कोटा दक्षिण के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद आयुक्त अनुराग भार्गव के निर्देश पर रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई है। मौके पर जाकर देखा तो यहां पर अवैध रूप से आवासीय एरिया में व्यावसायिक निर्माण नॉनवेज रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था।

रेस्टोरेंट संचालक की तरफ से कोई भी फायर एनओसी नहीं ले रखी है। उनके पास ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है। इसके अलावा नगरीय सीमा में भू-उपयोग परिवर्तन भी नहीं किया है. बिना नगरीय कर चुकाए मीट, मांस व मछली के रेस्टोरेंट का संचालित किया जा रहा है। इस दुकान को 5 अगस्त 2025 को नोटिस जारी किया गया था. इसकी अवहेलना करने के बावजूद अब रेस्टोरेंट को सीज किया गया है।

रिपोर्ट- योगेंद्र महावर