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सोशल मीडिया का नहीं करोगे इस्तेमाल; ऑनलाइन स्टॉकिंग के आरोपी को कोर्ट ने क्यों दी जमानत

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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आरोपी 24 फरवरी से पुलिस हिरासत में था। कोर्ट ने आगाह किया कि अगर आरोपी ने नाम बदलकर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया तो उसकी जमानत रद्द हो जाएगी।

सोशल मीडिया का नहीं करोगे इस्तेमाल; ऑनलाइन स्टॉकिंग के आरोपी को कोर्ट ने क्यों दी जमानत

राजस्थान हाई कोर्ट ने बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन स्टॉकिंग के एक आरोपी को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी रखी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को इसी शर्त पर राहत मिलेगी कि वह एक साल तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा। आरोपी 24 फरवरी से पुलिस हिरासत में था। कोर्ट ने आगाह किया कि अगर आरोपी ने नाम बदलकर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया तो उसकी जमानत रद्द हो जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि याचिकर्ता एक साल तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर पता चला है कि वह किसी अलग नाम से या अलग इमेल आईडी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी जमानत रद्द हो जाएगी। राजस्थान की बिकानेर पुलिस ने फरवरी में आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बीएनएस की धारा 78(2) ऑनलाइन स्टॉकिंग और 79 के तहत केस दर्ज किया था।

आरोपी ने क्या दी दलील

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी के वकील ने कोर्ट में दलील थी कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है। नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर शिकायत दर्ज की गई लेकिन केवल बयानों के अलावा आरोप साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

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कोर्ट ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कहा कि आरोपी काफी समय से हिरासत में है और मुकदमे को पूरा होने में और समय लग सकता है। ऐसे में आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत देना उचित है।

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हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि पीड़िता की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तें आवश्यक हैं। न्यायालय ने आरोपी को सोशल मीडिया का उपयोग करने या पीड़िता या उसके परिवार से संपर्क करने से रोक दिया।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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