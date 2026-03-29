काम की बात: राजस्थान में खरीफ सीजन के लिए कितना यूरिया? सरकार ने दी स्टॉक की जानकारी
जैसे-जैसे खरीफ का मौसम नजदीक आ रहा है किसान यूरिया को लेकर चिंतित हैं। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि यूरिया और अन्य उर्वरकों कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए लगातार नजर रख रही है।
राजस्थान सरकार ने यूरिया की उपलब्धता को लेकर अहम जानकारी दी है। सरकार का कहना है कि राज्य में यूरिया का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे-जैसे खरीफ का मौसम नजदीक आ रहा है किसान यूरिया को लेकर चिंतित हैं। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि यूरिया और अन्य उर्वरकों कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए लगातार नजर रख रही है।
सरकार ने बताया है कि राज्य में वर्तमान में यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है, जो 3.67 लाख मीट्रिक टन है और पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद किसानों को तय समय में उर्वरक उपलब्ध हो जाएं इसके लिए कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू की गई है।
'शुरुआती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त'
एक अधिकारी ने बताया, ‘राज्य में वर्तमान में 3.67 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 0.82 लाख मीट्रिक टन डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट), 0.66 लाख मीट्रिक टन एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) और 1.94 लाख मीट्रिक टन एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) का स्टॉक है। यह स्टॉक शुरुआती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।’
नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश
हाल ही में हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए थे। मंत्री ने कहा, 'हम उर्वरकों की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कड़ी निगरानी के लिए सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अचानक निरीक्षण तेज किए जाएंगे।
उन्होंने आगे बताया 'रबी के मौसम में भी कोई बड़ी कमी नहीं हुई थी और उन्होंने विश्वास जताया कि खरीफ के लिए खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने भी उर्वरकों की सप्लाई के लिए हामी दी है। ऐसे में उर्वरकों की उपलब्धता पर कोई बड़ी परेशानी खड़ी नहीं होगी।' केंद्र सरकार ने खरीफ 2026 के लिए राजस्थान को 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया है।
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