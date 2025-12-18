Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़no tilak, no entry rule applies in katha pandal; Devkinandan Thakur explains the reason
दुनिया की पहली कथा, जहां नो तिलक, नो एंट्री नियम लागू; कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बताई वजह

संक्षेप:

देवकीनंदन ने दावा किया कि यह दुनिया की पहली कथा है, जिसमें इस तरह का नियम लागू किया गया है। उन्होंने ऐसा करने के पीछे की वजहें भी गिनाईं।

Dec 18, 2025 04:28 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
कथा पंडाल में प्रवेश करने को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर द्वारा बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने नो तिलक, नो एंट्री नियम के बारे में जिक्र किया। देवकीनंदन ने दावा किया कि यह दुनिया की पहली कथा है, जिसमें इस तरह का नियम लागू किया गया है। उन्होंने ऐसा करने के पीछे की वजहें भी गिनाईं। इसमें दूसरे धर्म के लोगों से सुरक्षा और ध्यान से जुड़ी बातें बताईं।

पहली वजह, ध्यान से जुड़ी बताई

कथावचक देवकीनंदन ठाकुर ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान बताया- राजस्थान के जयपुर में हो रही कथा में नो तिलक, नो एंट्री नियम लागू करने के पीछे कारण हैं। तिलक लगाने से आज्ञा चक्र (थर्ड आई) सक्रिय होता है और व्यक्ति विवेकवान बनता है। विवेकवान वह नहीं जो शॉर्ट में लाभ देखे। इसलिए उन्होंने तिलक लगाने की बात कही।

दूसरी वजह, दूसरे धर्म से सुरक्षा

दूसरी वजह दूसरे धर्म के लोगों से जोड़ते हुए बताई। उन्होंने कहा- अन्य धर्म के लोग भी हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। उनका एकमात्र निशाना हमारी बहन बेटियां होती हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि वो लोग उससे बचें। क्योंकि हमारी बहन बेटियों की रक्षा-सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।

दूसरे धर्म के लोग पंडाल आते हैं और…

देवकीनंदन ठाकुर ने कहा- कुछ लोग देवी के कथा पंडाल और डांडिया में आते हैं, उनका फोकस न डांडिया है और न ही कथा। उन लोगों का एक ही फोकस है कि कौन सी बच्ची ज्यादा पैसे वाली है। ये लोग उस पर ही फोकस करते हैं। इसलिए बच्चियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, समाज की है, हमारी है। इसलिए हमने इस तरह का नियम लागू किया है।

आप भी अपनी बहन-बेटियों के साथ…

इसके बाद उन्होंने कहा- कोई दिक्कत नहीं है कि ये लोग डांडिया में आ रहे हैं। डांडिया में खूब आओ, लेकिन जैसे हम अपनी बहन-बेटियों के साथ डांडिया में जा रहे हैं, वैसे ही तुम भी आओ अपनी बहन बेटियों के साथ। प्रॉब्लम ही नहीं है। हम तो भाई-चारा निभाने को तैयार हैं, लेकिन तुम सिर्फ अकेले आओगे और हमारी बहन-बेटियों के साथ... उनका अपमान करोगे, इसलिए भी हमने ऐसा नियम लागू करने की बात कही।

Rajasthan Jaipur News devkinandan thakur
