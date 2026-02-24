न पेट्रोल का खर्चा, न प्रदूषण की टेंशन, घोड़े पर सवार होकर निकला डिलीवरी ब्वॉय! VIDEO
सड़क किनारे घोड़े पर सवार इस शख्स का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग इसपर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बीते साल ऐसा भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
डिलीवरी ब्वॉय बाइक, स्कूटर या फिर साइकिल पर प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग घोड़े पर सवार हैं और कंधे पर Blinkit का बैग टांगे नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे घोड़े को तेजी से दौड़ाते नजर आ रहे हैं।
सड़क किनारे घोड़े पर सवार इस शख्स का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो राजस्थान के किसी ग्रामीण इलाके का है। अबतक ये साफ नहीं हो सका है कि शख्स सच में घोड़े पर बैठ डिलीवरी कर रहा था या फिर वीडियो मजाकिया अंदाज में बनाया है।
वीडियो को एक्स पर Kapil_Jyani_के अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो शेयर कर यूजर ने कैप्शन में लिखा है कि ‘ये राजस्थान हैं प्रधान। युवाओं को घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हो रहा है और बुजुर्ग घोड़ों पर ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं।’
अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे यूजर्स
सोशल मीडिया पर लोग इसपर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे देसी स्टाइल की डिलीवरी कह रहा है तो कोई कह रहा है कि राजस्थान में हमेशा घोड़े ही काम आते हैं चाहे वह डिलीवरी के लिए ही क्यों न हो।
एक यूजर ने लिखा, 'हाहाहा... निश्चित रूप से एक्स पर यह एक अनूठा कंटेंट है।' एक अन्य यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया, 'शानदार विचार। प्रकृति बचाओ, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, पेट्रोल पर खर्च होने वाले पैसे का इस्तेमाल जानवरों के खाने के लिए और घरेलू अर्थव्यवस्था का विकास।' वहीं एक यूजर ने लिखा, 'कला के क्षेत्र में राजस्थान के लोगों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।'
एक अन्य यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया 'राजस्थान की बात ही कुछ और है। यहाँ घोड़े हमेशा काम आते हैं, बस सवारियां बदल गई हैं। युवाओं को घोड़ी नहीं तो बाइक सही, असली आज़ादी तो खुले रास्तों पर है।'
बीते साल भी ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था
बीते साल ऐसा भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में एक शख्स को ऊंट पर सवार होकर Blinkit डिलीवरी बैग ले जाते हुए देखा गया था।
