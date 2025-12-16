हिजाब का घूंघट से हिसाब; नीतीश पर भड़की कांग्रेस को BJP ने गहलोत का दिखाया वीडियो
नीतीश कुमार संग बिहार की सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने पुराने सहयोगी के बचाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का पुराना वीडियो दिखा जवाब देने की कोशिश की है। अशोक गहलोत इस वीडियो में महिला का घूंघट हटाते दिख रहे हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय चेहरे से हिजाब हटा दिया। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल नीतीश कुमार पर भड़के हुए हैं। इस बीच नीतीश कुमार संग बिहार की सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने पुराने सहयोगी के बचाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का पुराना वीडियो दिखा जवाब देने की कोशिश की है।
नीतीश कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए विपक्षी दलों के नेता इसे महिला का अपमान बता रहे हैं। यह घटना मुख्यमंत्री सचिवालय ‘संवाद’ में आयोजित उस कार्यक्रम के दौरान हुई जहां 1000 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे। जब नुसरत परवीन की बारी आई, जो चेहरे पर हिजाब डाले हुई थीं, तो 75 वर्षीय मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा, यह क्या है? इसके बाद मुख्यमंत्री उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया।
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री की आलोचना की। उन्होंने कहा, 'बिहार में एक समारोह में पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लड़की का जबरन हिजाब खींच लिया। सुरक्षाकर्मी को उस लड़की को पीछे खींचना पड़ा। इतनी घटिया हरकत पर इतना सुई टपक सन्नाटा क्यों? एक CM ने यह किया पर कोई आक्रोश नहीं? TV पर कोई डिबेट नहीं? हद है।'
नीतीश कुमार पर किए जा रहे हमलों के जवाब में भाजपा ने राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का एक पुराना वीडियो निकाल दिया। इसमें गहलोत एक महिला का घूंघट हटाते हुए दिख रहे हैं। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने श्रीनेत को जवाब देते हुए गहलोत का वीडियो शेयर किया और लिखा, 'इस घटिया हरकत के समय आप कहां थीं मोहतरमा? कहां हैं अशोक गहलोत जी पर आपका और राहुल बाबा का एक आक्रोश भरा ट्वीट? जुबान पर तब दही जम गई और उंगलियों पर ताले लग गए थे। क्या आपके हाई कमांड ने इसके लिए पूरे हिंदू समाज से माफी मांगी थी? 'राइट्स' क्या हिंदू महिलाओं की नहीं हैं?'