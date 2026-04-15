काम की बात: राजस्थान से झारखंड के बीच नई स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन; पांच राज्यों से गुजरेगी, 23 स्टेशनों पर रुकेगी
इस साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन को 16 अप्रैल से 11 जुलाई तक के लिए शुरू किया गया है। यह ट्रेन कोटा के सोगरिया स्टेशन से हर गुरुवार को रवाना होगी, वहीं वापसी में झारखंड के धनबाद से प्रत्येक शनिवार को चलेगी।
गर्मी के मौसम में यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए और इस दौरान उनकी परेशानी को कम करने के लिए पश्चिम-मध्य रेलवे राजस्थान से झारखंड के बीच एक नई सोगरिया (कोटा)-धनबाद-सोगरिया (कोटा) गाड़ी संख्या 09821/09822 साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। यह ट्रेन 16 अप्रैल से प्रत्येक गुरुवार की रात को सोगरिया से चलेगी और शनिवार तड़के धनबाद पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन शनिवार सुबह धनबाद से रवाना होगी और रविवार सुबह सोगरिया पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों तरफ कुल 13-13 फेरे लगाएगी। इस दौरान रास्ते में कुल पाँच राज्यों व 23 स्टेशनों से होकर गंतव्य तक पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के कोच होंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 09821 सोगरिया (कोटा) से धनबाद जंक्शन साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन 16 अप्रैल से 09 जुलाई 2026 तक प्रत्येक गुरुवार को रवाना होगी, वहीं गाड़ी संख्या 09822 धनबाद जंक्शन से सोगरिया (कोटा) साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन 18 अप्रैल से 11 जुलाई 2026 तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। इस ट्रेन की समय सारिणी कुछ इस प्रकार है…
सोगरिया (कोटा)-धनबाद जंक्शन साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन
ट्रेन नंबर- 09821 (कुल 13 ट्रिप)
कब चलेगी- हर गुरुवार (16 अप्रैल से 09 जुलाई 2026 तक)
प्रारंभिक स्टेशन- सोगरिया (कोटा)
चलने का समय- रात्रि 23:10 बजे
इन स्टेशनों पर रुकेगी- बारां (23:53 बजे), सालपुरा (00:28 बजे), छबड़ा गुगोर (00:48 बजे), रूठियाई (01:50 बजे), गुना (02:20 बजे), अशोक नगर (03:05 बजे), सागर (05:35 बजे), दमोह (06:45 बजे), कटनी मुड़वारा (07:50 बजे), मैहर (09:40 बजे), सतना (11:00 बजे), मानिकपुर (13:00 बजे), प्रयागराज छिवकी (14:50 बजे), मिर्जापुर (16:48 बजे), पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (20:00 बजे), भभुआ रोड (20:45 बजे), सासाराम (21:20 बजे), डेहरी ऑन सोन (21:38 बजे), अनुग्रह नारायण रोड (21:53 बजे), गया जंक्शन (23:00 बजे), कोडरमा जंक्शन (00:20 बजे), पारसनाथ (01:00 बजे), नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जंक्शन गोमो (01:20 बजे) और शनिवार को रात 03:45 बजे धनबाद जंक्शन पहुंचेगी।
धनबाद जंक्शन-सोगरिया (कोटा) साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन
ट्रेन नंबर- 09822 (कुल 13 ट्रिप)
कब चलेगी- हर शनिवार (18 अप्रैल से 11 जुलाई 2026 तक)
प्रारंभिक स्टेशन- धनबाद
चलने का समय- प्रातः 05:15 बजे
इन स्टेशनों पर रुकेगी- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जंक्शन गोमो (05:45 बजे), पारसनाथ (06:05 बजे), कोडरमा (06:45 बजे), गया जंक्शन (08:05 बजे), अनुग्रह नारायण रोड (09:00 बजे), डेहरी ऑन सोन (09:18 बजे), सासाराम (09:38 बजे), भभुआ रोड (10:23 बजे), पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (11:10 बजे), मिर्जापुर (12:18 बजे), प्रयागराज छिवकी (14:25 बजे), मानिकपुर जंक्शन (17:28 बजे), सतना (18:30 बजे), मैहर (18:55 बजे), कटनी मुड़वारा (20:55 बजे), दमोह (22:30 बजे), सागर (23:50 बजे), अशोक नगर (02:00 बजे), गुना (03:35 बजे), रूठियाई (04:13 बजे), छबड़ा गुगोर (04:43 बजे), सालपुरा (04:58 बजे), बारां (05:33 बजे), सोगरिया (कोटा) (07:35 बजे) पहुंचेगी।
इस ट्रेन में यात्रा के इच्छुक यात्री किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र या ऑनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट से आरक्षण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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