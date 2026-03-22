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हरियाणा के रेवाड़ी से जयपुर के बीच नई रेलवे लाइन बिछेगी, इन जगहों से गुजरेगी; सर्वे का काम शुरू होगा

Mar 22, 2026 04:21 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान की राजधानी जयपुर तक वाया नीमराणा प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्रालय ने इस 191 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

हरियाणा के रेवाड़ी से जयपुर के बीच नई रेलवे लाइन बिछेगी, इन जगहों से गुजरेगी; सर्वे का काम शुरू होगा

हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान की राजधानी जयपुर तक वाया नीमराणा प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्रालय ने इस 191 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस सर्वेक्षण पर कुल 5 करोड़ 73 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जाएगा। डीपीआर में प्रस्तावित रेल मार्ग की सटीक दिशा, संभावित स्टेशन, भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता, पुल-पुलिया, पर्यावरणीय पहलू, निर्माण लागत तथा यात्री और माल यातायात की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन शामिल होगा।

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यह प्रस्तावित रेल लाइन हरियाणा और राजस्थान के औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों को सीधे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेष रूप से नीमराणा क्षेत्र में जापानी औद्योगिक जोन सहित कई बड़े उद्योग स्थापित हैं। नई रेल कनेक्टिविटी मिलने से यहां के लिए माल ढुलाई आसान और सस्ती हो जाएगी। इससे उद्योगों की उत्पादन लागत घटेगी और क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

परियोजना से आम लोगों को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में रेवाड़ी और जयपुर के बीच यात्रा के लिए लोगों को लंबा रेल या सड़क मार्ग अपनाना पड़ता है। नई लाइन बनने के बाद यात्रा का समय कम होगा और सीधी रेल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे दैनिक यात्रियों, छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों सभी को सुविधा मिलेगी।

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नई रेल लाइन से क्षेत्र के कई कस्बों और गांवों को भी पहली बार रेल संपर्क मिलने की संभावना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार को गति मिलेगी और आसपास के इलाकों का सामाजिक-आर्थिक विकास तेज होगा। निर्माण कार्य के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है।

रेलवे परियोजनाएं आमतौर पर कई चरणों में पूरी होती हैं। पहले FLS के माध्यम से जमीन पर संभावित मार्ग का सटीक सर्वे किया जाता है। इसके बाद DPR तैयार होती है, जिसे मंजूरी मिलने पर ही बजट आवंटन और निर्माण कार्य शुरू होता है।

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यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होती हैं तो रेवाड़ी-जयपुर वाया नीमराणा रेल लाइन उत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन कॉरिडोर बन सकती है। यह परियोजना न केवल औद्योगिक विकास को गति देगी बल्कि हरियाणा और राजस्थान के बीच संपर्क को भी मजबूत करेगी।

रिपोर्टः हंसराज

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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