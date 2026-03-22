हरियाणा के रेवाड़ी से जयपुर के बीच नई रेलवे लाइन बिछेगी, इन जगहों से गुजरेगी; सर्वे का काम शुरू होगा

हरियाणा के रेवाड़ी से जयपुर के बीच नई रेलवे लाइन बिछेगी, इन जगहों से गुजरेगी; सर्वे का काम शुरू होगा
हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान की राजधानी जयपुर तक वाया नीमराणा प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्रालय ने इस 191 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान की राजधानी जयपुर तक वाया नीमराणा प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्रालय ने इस 191 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस सर्वेक्षण पर कुल 5 करोड़ 73 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जाएगा। डीपीआर में प्रस्तावित रेल मार्ग की सटीक दिशा, संभावित स्टेशन, भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता, पुल-पुलिया, पर्यावरणीय पहलू, निर्माण लागत तथा यात्री और माल यातायात की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन शामिल होगा।
यह प्रस्तावित रेल लाइन हरियाणा और राजस्थान के औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों को सीधे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेष रूप से नीमराणा क्षेत्र में जापानी औद्योगिक जोन सहित कई बड़े उद्योग स्थापित हैं। नई रेल कनेक्टिविटी मिलने से यहां के लिए माल ढुलाई आसान और सस्ती हो जाएगी। इससे उद्योगों की उत्पादन लागत घटेगी और क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
परियोजना से आम लोगों को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में रेवाड़ी और जयपुर के बीच यात्रा के लिए लोगों को लंबा रेल या सड़क मार्ग अपनाना पड़ता है। नई लाइन बनने के बाद यात्रा का समय कम होगा और सीधी रेल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे दैनिक यात्रियों, छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों सभी को सुविधा मिलेगी।
नई रेल लाइन से क्षेत्र के कई कस्बों और गांवों को भी पहली बार रेल संपर्क मिलने की संभावना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार को गति मिलेगी और आसपास के इलाकों का सामाजिक-आर्थिक विकास तेज होगा। निर्माण कार्य के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है।
रेलवे परियोजनाएं आमतौर पर कई चरणों में पूरी होती हैं। पहले FLS के माध्यम से जमीन पर संभावित मार्ग का सटीक सर्वे किया जाता है। इसके बाद DPR तैयार होती है, जिसे मंजूरी मिलने पर ही बजट आवंटन और निर्माण कार्य शुरू होता है।
यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होती हैं तो रेवाड़ी-जयपुर वाया नीमराणा रेल लाइन उत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन कॉरिडोर बन सकती है। यह परियोजना न केवल औद्योगिक विकास को गति देगी बल्कि हरियाणा और राजस्थान के बीच संपर्क को भी मजबूत करेगी।
रिपोर्टः हंसराज
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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