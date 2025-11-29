Hindustan Hindi News
New Jaisalmer to Delhi train flagged off will cater to region defence establishment says minister
जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू, अनूपगढ़-बाड़मेर रेल गलियारे पर चल रहा काम

जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू, अनूपगढ़-बाड़मेर रेल गलियारे पर चल रहा काम

संक्षेप:

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की। यह ट्रेन स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। इसका उद्देश्य सीमांत क्षेत्र में रेलवे की पहुंच में सुधार और रणनीतिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है।

Sat, 29 Nov 2025 06:53 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की। यह ट्रेन स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। इसका उद्देश्य सीमांत क्षेत्र में रेलवे की पहुंच में सुधार और रणनीतिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ट्रेन की शुरुआत राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में परिवहन संपर्क को मजबूत करने की केंद्र की व्यापक योजना के बीच हुई है। इस क्षेत्र में लंबे समय से उच्च सैन्य उपस्थिति और बढ़ते पर्यटन के बावजूद सीमित रेल विकल्पों का सामना करना पड़ रहा है।

समारोह को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि यह सेवा यात्रियों और क्षेत्र के बड़े रक्षा प्रतिष्ठान, दोनों की जरूरतों को पूरा करेगी। वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में 55000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं क्रियान्वित हैं।

उन्होंने कहा कि अनूपगढ़-बाड़मेर को जोड़ने वाले गलियारे सहित कई नई लाइनों पर काम विभिन्न तकनीकी चरणों से गुजर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन जिलों में बेहतर रेल पहुंच की रणनीतिक प्रासंगिकता है। मंत्री ने कहा कि राजस्थान में पिछले एक दशक में रेलवे आवंटन में तेज वृद्धि देखी गई है। नई सेवाओं की शुरुआत, ट्रैक नवीनीकरण कार्य और रेलवे स्टेशन पुनर्विकास संभव हुआ है।

उन्होंने कहा कि जैसलमेर स्टेशन का हाल ही में 140 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया गया है। राज्य में 4000 करोड़ रुपए की कुल लागत से 85 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में रेलवे विकास ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है। 2014 से पहले राजस्थान को सालाना केवल 680 करोड़ रुपए मिलते थे, जबकि आज यह आवंटन लगभग 10000 करोड़ रुपए है।

पर्यटन विभाग का भी प्रभार संभाल रहे शेखावत ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी से नई दैनिक कनेक्टिविटी से स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। जैसलमेर सर्दियों में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा असर पर्यटकों की संख्या पर पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि उद्योग जगत के हितधारक लंबे समय से दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त सेवा की मांग कर रहे थे। बयान में कहा गया है कि स्थानीय सांसद, विधायक, रक्षाकर्मी, बीएसएफ और वायुसेना के सदस्य, स्कूली बच्चे और नागरिक समाज के प्रतिनिधि समारोह में शामिल हुए।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में अतिरिक्त सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्रवेश द्वार और कोचिंग डिपो के विस्तार का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रस्थान से पहले मंत्रियों ने स्टेशन पर प्रमुख पुनर्विकास सुविधाओं का निरीक्षण किया। इनमें कॉनकोर्स क्षेत्र, आगमन और प्रस्थान प्लाजा और भवन प्रबंधन कक्ष शामिल हैं।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News
