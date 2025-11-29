जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू, अनूपगढ़-बाड़मेर रेल गलियारे पर चल रहा काम
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की। यह ट्रेन स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। इसका उद्देश्य सीमांत क्षेत्र में रेलवे की पहुंच में सुधार और रणनीतिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ट्रेन की शुरुआत राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में परिवहन संपर्क को मजबूत करने की केंद्र की व्यापक योजना के बीच हुई है। इस क्षेत्र में लंबे समय से उच्च सैन्य उपस्थिति और बढ़ते पर्यटन के बावजूद सीमित रेल विकल्पों का सामना करना पड़ रहा है।
समारोह को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि यह सेवा यात्रियों और क्षेत्र के बड़े रक्षा प्रतिष्ठान, दोनों की जरूरतों को पूरा करेगी। वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में 55000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं क्रियान्वित हैं।
उन्होंने कहा कि अनूपगढ़-बाड़मेर को जोड़ने वाले गलियारे सहित कई नई लाइनों पर काम विभिन्न तकनीकी चरणों से गुजर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन जिलों में बेहतर रेल पहुंच की रणनीतिक प्रासंगिकता है। मंत्री ने कहा कि राजस्थान में पिछले एक दशक में रेलवे आवंटन में तेज वृद्धि देखी गई है। नई सेवाओं की शुरुआत, ट्रैक नवीनीकरण कार्य और रेलवे स्टेशन पुनर्विकास संभव हुआ है।
उन्होंने कहा कि जैसलमेर स्टेशन का हाल ही में 140 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया गया है। राज्य में 4000 करोड़ रुपए की कुल लागत से 85 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में रेलवे विकास ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है। 2014 से पहले राजस्थान को सालाना केवल 680 करोड़ रुपए मिलते थे, जबकि आज यह आवंटन लगभग 10000 करोड़ रुपए है।
पर्यटन विभाग का भी प्रभार संभाल रहे शेखावत ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी से नई दैनिक कनेक्टिविटी से स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। जैसलमेर सर्दियों में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है।
उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा असर पर्यटकों की संख्या पर पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि उद्योग जगत के हितधारक लंबे समय से दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त सेवा की मांग कर रहे थे। बयान में कहा गया है कि स्थानीय सांसद, विधायक, रक्षाकर्मी, बीएसएफ और वायुसेना के सदस्य, स्कूली बच्चे और नागरिक समाज के प्रतिनिधि समारोह में शामिल हुए।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में अतिरिक्त सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्रवेश द्वार और कोचिंग डिपो के विस्तार का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रस्थान से पहले मंत्रियों ने स्टेशन पर प्रमुख पुनर्विकास सुविधाओं का निरीक्षण किया। इनमें कॉनकोर्स क्षेत्र, आगमन और प्रस्थान प्लाजा और भवन प्रबंधन कक्ष शामिल हैं।