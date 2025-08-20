New housing scheme started in Rajasthan, flats will be built in these 5 districts राजस्थान में शुरू हुई नई आवासीय योजना, इन 5 जिलों में कहां-कितने बनाए जाएंगे नए फ्लैट, Rajasthan Hindi News - Hindustan
स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को इन योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि यह योजना प्रदेशवासियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन की ओर ले जाने वाला एक कदम है।

Ratan Gupta भाषा, जयपुरWed, 20 Aug 2025 05:38 PM
राजस्थान आवासन मंडल ने पांच जिलों में नई आवासीय योजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत कुल 667 आवास व फ्लैट बनाए जाएंगे। स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को इन योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि यह योजना प्रदेशवासियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन की ओर ले जाने वाला एक कदम है।झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि इन पांच विशिष्ट पंजीकरण योजनाओं के तहत कुल 667 आवास व फ्लैट्स बनाए जाएंगे।

ये फ्लैट उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में लोगों को एक बेहतर आवासीय विकल्प देंगे। बूंदी जिले की नैनवा आवासीय योजना के तहत विभिन्न आय वर्ग के लिए 72 मकान, बारां जिले की अटरू आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए 189 मकान, बाड़मेर जिले की लंगेरा आवासीय योजना में 200 मकान बनाए जाएंगे। इसी तरह धौलपुर जिले की बाड़ी रोड योजना में 64 फ्लैट और उदयपुर जिले की पानेरिया की मादड़ी में 142 फ्लैट बनाए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ मकान नहीं दे रही बल्कि एक सम्मानजनक जीवन का माध्यम दे रही है। खर्रा ने बताया कि सभी योजनाएं समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से विकसित की जाएंगी ताकि लाभार्थियों को आधुनिक जीवन की समस्त सुविधाएं मिल सकें। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा की राजस्थान आवासन मंडल लोगों के आवास के सपने को साकार करने के लिए आज भी पहली पसंद है।