राजस्थान में शुरू हुई नई आवासीय योजना, इन 5 जिलों में कहां-कितने बनाए जाएंगे नए फ्लैट

राजस्थान आवासन मंडल ने पांच जिलों में नई आवासीय योजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत कुल 667 आवास व फ्लैट बनाए जाएंगे। स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को इन योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि यह योजना प्रदेशवासियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन की ओर ले जाने वाला एक कदम है।झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि इन पांच विशिष्ट पंजीकरण योजनाओं के तहत कुल 667 आवास व फ्लैट्स बनाए जाएंगे।

ये फ्लैट उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में लोगों को एक बेहतर आवासीय विकल्प देंगे। बूंदी जिले की नैनवा आवासीय योजना के तहत विभिन्न आय वर्ग के लिए 72 मकान, बारां जिले की अटरू आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए 189 मकान, बाड़मेर जिले की लंगेरा आवासीय योजना में 200 मकान बनाए जाएंगे। इसी तरह धौलपुर जिले की बाड़ी रोड योजना में 64 फ्लैट और उदयपुर जिले की पानेरिया की मादड़ी में 142 फ्लैट बनाए जाएंगे।