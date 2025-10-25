Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़new born babies swap alleged family in udaipur dna sample sent to laboratory
पैदा होते ही बाद बदल दिए बच्चे! उदयपुर में परिजनों का गंभीर आरोप; DNA रिपोर्ट से खुलेगा सच

पैदा होते ही बाद बदल दिए बच्चे! उदयपुर में परिजनों का गंभीर आरोप; DNA रिपोर्ट से खुलेगा सच

संक्षेप: राजस्थान के उदयपुर में नवजात बच्चों की अदला-बदली का मामला सामने आया है। यहां के उदयपुर के महात्मा गांधी सरकारी अस्पताल में 21 अक्टूबर को दो महिलाओं की डिलीवरी के बाद परिवार ने 'बेबी स्वैप' का आरोप लगाया है।

Sat, 25 Oct 2025 02:41 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान के उदयपुर में नवजात बच्चों की अदला-बदली का मामला सामने आया है। उदयपुर के महात्मा गांधी सरकारी अस्पताल में 21 अक्टूबर को दो महिलाओं की डिलीवरी के बाद परिवार ने 'बेबी स्वैप' का आरोप लगाया है। परिजनों के आरोप के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। बच्चों के सही माता-पिता की जानकारी के लिए उनके डीएनए सैंपल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं।

यह झगड़ा 21 अक्टूबर की दोपहर को शुरू हुआ, जब उदयपुर की अनीता रावत और चित्तौड़गढ़ की रामेश्वरी सोनी ने एक ही ऑपरेशन थिएटर में 43 मिनट के गैप पर डिलीवरी की। खबर है कि अनीता ने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया, जबकि रामेश्वरी ने एक लड़की को। बाद में एक परिवार से लड़का लेकर बताया गया कि उनके घर में लड़का नहीं, बल्कि लड़की का जन्म हुआ है। इसके बाद परिजन नाराज हो गए। हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। इसके बाद डीएनए का सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेज दिया गया। अब इस मामले की रिपोर्ट 15 दिन के बाद आएगी। तब जाकर कन्फर्म हो पाएगा कि कौन सा बच्चा किसका है।

इस मामले पर बात करते हुए अनीता के पति सुनील ने बताया कि उन्हें पहले घंटे के लिए लड़का दिया गया, लेकिन बाद में स्टाफ ने कहा कि गलती से हुआ और फिर उन्हें लड़की थमा दी। सुनील ने कहा कि उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। सुनील ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि बच्चे अपनी मां के दूध से दूर रहें, इसलिए हमने लड़की को ले लिया। उन्होंने कहा कि हम डीएनए रिपोर्ट आने तक इंतजार करेंगे और अस्पताल में ही रहेंगे।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, और अगर अदला-बदली की बात कन्फर्म होती है तो स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि फिलहाल दोनों बच्चे सुरक्षित हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।