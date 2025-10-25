पैदा होते ही बाद बदल दिए बच्चे! उदयपुर में परिजनों का गंभीर आरोप; DNA रिपोर्ट से खुलेगा सच

संक्षेप: राजस्थान के उदयपुर में नवजात बच्चों की अदला-बदली का मामला सामने आया है। यहां के उदयपुर के महात्मा गांधी सरकारी अस्पताल में 21 अक्टूबर को दो महिलाओं की डिलीवरी के बाद परिवार ने 'बेबी स्वैप' का आरोप लगाया है।

राजस्थान के उदयपुर में नवजात बच्चों की अदला-बदली का मामला सामने आया है। उदयपुर के महात्मा गांधी सरकारी अस्पताल में 21 अक्टूबर को दो महिलाओं की डिलीवरी के बाद परिवार ने 'बेबी स्वैप' का आरोप लगाया है। परिजनों के आरोप के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। बच्चों के सही माता-पिता की जानकारी के लिए उनके डीएनए सैंपल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं।

यह झगड़ा 21 अक्टूबर की दोपहर को शुरू हुआ, जब उदयपुर की अनीता रावत और चित्तौड़गढ़ की रामेश्वरी सोनी ने एक ही ऑपरेशन थिएटर में 43 मिनट के गैप पर डिलीवरी की। खबर है कि अनीता ने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया, जबकि रामेश्वरी ने एक लड़की को। बाद में एक परिवार से लड़का लेकर बताया गया कि उनके घर में लड़का नहीं, बल्कि लड़की का जन्म हुआ है। इसके बाद परिजन नाराज हो गए। हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। इसके बाद डीएनए का सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेज दिया गया। अब इस मामले की रिपोर्ट 15 दिन के बाद आएगी। तब जाकर कन्फर्म हो पाएगा कि कौन सा बच्चा किसका है।

इस मामले पर बात करते हुए अनीता के पति सुनील ने बताया कि उन्हें पहले घंटे के लिए लड़का दिया गया, लेकिन बाद में स्टाफ ने कहा कि गलती से हुआ और फिर उन्हें लड़की थमा दी। सुनील ने कहा कि उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। सुनील ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि बच्चे अपनी मां के दूध से दूर रहें, इसलिए हमने लड़की को ले लिया। उन्होंने कहा कि हम डीएनए रिपोर्ट आने तक इंतजार करेंगे और अस्पताल में ही रहेंगे।