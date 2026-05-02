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कोटा में चौथी मंजिल से गिरी नीट की छात्रा, उत्तराखंड से आकर कर रही थी तैयारी

May 02, 2026 01:51 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
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राजस्थान के कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' की तैयारी कर रहे उत्तराखंड के एक छात्र की शनिवार सुबह छात्रावास की चौथी मंजिल से कथित तौर पर गिरने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह घटना कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के लैंडमार्क सिटी इलाके में हुई।

कोटा में चौथी मंजिल से गिरी नीट की छात्रा, उत्तराखंड से आकर कर रही थी तैयारी

शिक्षा की काशी कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के साथ ही एक बार घटनाएं सामने आ रही है। ताजा घटना शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके से सामने आई। जहां पर एक छात्र की हॉस्टल की चौथी मंजिल की बालकनी से गिरने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान उत्तराखंड के अल्मोडा निवासी दीक्षित के रूप में हुई जो कि कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। वहीं पुलिस ने छात्र के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चेरी में रखवाया है। साथ ही छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है जिनके कोटा पहुंचने के बाद छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

कुन्हाड़ी थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि सूचना मिली थी हॉस्टल से कोई छात्र नीचे गिर गया है जिसका उसके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे। इस सूचना के बाद एक टीम को घटनास्थल पर और दूसरी टीम को अस्पताल भेजा गया। जहां पर अस्पताल में उपचार के दौरान छात्र की मौत हो गई। उत्तराखंड निवासी दीक्षित के रूप में हुई है। अभी तक सामने आया है कि छात्र हॉस्टल के छत की बालकनी पर खडे़ होकर पढ़ाई कर रहा था। तभी ये हादसा हो गया। छात्र के पिता भूपेन्द्र प्रसाद से संपर्क कर उनको घटना की जानकारी दे दी है। जो कि उत्तराखंड से कोटा के लिए रवाना हो गए है। ऐसे में पुलिस ने हॉस्टल स्टाफ और अन्य छात्रों से भी छात्र को लेकर जानकारी जुटा रही है।

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रविवार को छात्र का है नीट का पेपर

वहीं प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र पिछले दो साल से कोटा रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। छात्र का 3 मई रविवार को नीट का एग्जाम भी था। जिसकी वो तैयारी कर था। शनिवार को छात्र सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते-पढ़ते वो बाकलनी में चला गया था जहां से वो नीचे गिर गया। हालांकी पुलिस ने छात्र की मौत की सभी पहलुओं से जांच कर रहा है। पुलिस का कहना है कि हॉस्टल में छात्र की गतिविधि की भी जानकारी जुटाई गई है। साथ ही परिजनों से उसका कब संपर्क हुआ था क्या बात हुई थी इसकी भी जानकारी ली जा रही है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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