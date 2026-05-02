कोटा में चौथी मंजिल से गिरी नीट की छात्रा, उत्तराखंड से आकर कर रही थी तैयारी
राजस्थान के कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' की तैयारी कर रहे उत्तराखंड के एक छात्र की शनिवार सुबह छात्रावास की चौथी मंजिल से कथित तौर पर गिरने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह घटना कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के लैंडमार्क सिटी इलाके में हुई।
शिक्षा की काशी कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के साथ ही एक बार घटनाएं सामने आ रही है। ताजा घटना शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके से सामने आई। जहां पर एक छात्र की हॉस्टल की चौथी मंजिल की बालकनी से गिरने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान उत्तराखंड के अल्मोडा निवासी दीक्षित के रूप में हुई जो कि कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। वहीं पुलिस ने छात्र के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चेरी में रखवाया है। साथ ही छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है जिनके कोटा पहुंचने के बाद छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।
कुन्हाड़ी थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि सूचना मिली थी हॉस्टल से कोई छात्र नीचे गिर गया है जिसका उसके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे। इस सूचना के बाद एक टीम को घटनास्थल पर और दूसरी टीम को अस्पताल भेजा गया। जहां पर अस्पताल में उपचार के दौरान छात्र की मौत हो गई। उत्तराखंड निवासी दीक्षित के रूप में हुई है। अभी तक सामने आया है कि छात्र हॉस्टल के छत की बालकनी पर खडे़ होकर पढ़ाई कर रहा था। तभी ये हादसा हो गया। छात्र के पिता भूपेन्द्र प्रसाद से संपर्क कर उनको घटना की जानकारी दे दी है। जो कि उत्तराखंड से कोटा के लिए रवाना हो गए है। ऐसे में पुलिस ने हॉस्टल स्टाफ और अन्य छात्रों से भी छात्र को लेकर जानकारी जुटा रही है।
रविवार को छात्र का है नीट का पेपर
वहीं प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र पिछले दो साल से कोटा रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। छात्र का 3 मई रविवार को नीट का एग्जाम भी था। जिसकी वो तैयारी कर था। शनिवार को छात्र सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते-पढ़ते वो बाकलनी में चला गया था जहां से वो नीचे गिर गया। हालांकी पुलिस ने छात्र की मौत की सभी पहलुओं से जांच कर रहा है। पुलिस का कहना है कि हॉस्टल में छात्र की गतिविधि की भी जानकारी जुटाई गई है। साथ ही परिजनों से उसका कब संपर्क हुआ था क्या बात हुई थी इसकी भी जानकारी ली जा रही है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
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