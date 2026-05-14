वायरल पेपर के 135 सवाल असली एग्जाम से मिले! केमिस्ट्री टीचर ने ‘2026 NEET लीक’ का ऐसे किया पर्दाफाश
NTA लगातार परीक्षा के कड़ी सुरक्षा में कराने की बात कहता रहा, लेकिन माफियाओं ने पेपर लीक करवा दिया। और फिर थक-हारकर प्रशासन ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। इस पेपर लीक को पर्दाफाश करने में एक कैमिस्ट्री टीचर का अहम किरदार रहा। जानिए कैसे उन्होंने 2026 NEET लीक का पर्दाफाश किया।
इन दिनों राजस्थान का पारा चढ़ा हुआ है, जिसकी गर्मी पूरा देश महसूस कर रहा है। वजह सिर्फ 45 डिग्री का तापमान नहीं, नीट पेपर लीक होने का खुलासा करने वाले व्हिसलब्लोअर (भंडाफोड़ करने वाला) हैं। NTA लगातार परीक्षा के कड़ी सुरक्षा में कराने की बात कहता रहा, लेकिन माफियाओं ने पेपर लीक करवा दिया। और फिर थक-हारकर प्रशासन ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। इस पेपर लीक को पर्दाफाश करने में एक कैमिस्ट्री टीचर का अहम किरदार रहा। जानिए कैसे उन्होंने 2026 NEET लीक का पर्दाफाश किया।
वायरल पेपर के 135 सवाल असली पेपर में हूबहू मिले
सीकर के एक केमिस्ट्री टीचर ने एनडीटीवी से अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बात की। उन्होंने बताया- 3 मई को परीक्षा वाले दिन मेरे मकान मालिक ने व्हाट्सऐप ग्रुप में वायरल हो रहा कथित प्रश्नपत्र दिखाया। उस समय मैं असली प्रश्नपत्र का रिव्यू कर रहा था। जब मैंने वायरल कॉपी की तुलना असली प्रश्नपत्र से की, तो केमिस्ट्री के 45 सवाल असली प्रश्नपत्र में हूबहू पाए। इसके बाद मैंने यह पेपर अपने एक सहयोगी बायोलॉजी टीचर को दिखाया। दोनों ने पाया कि बायोलॉजी सेक्शन के 90 सवाल भी असली प्रश्नपत्र से पूरी तरह मेल खाते हैं।
सबूत जुटाकर NTA और गृह मंत्रालय को भेजी जानकारी
अब दोनों टीचरों को शक और चिंता होने लगी। उन्होंने दूसरे टीचर्स को भी बुलाकर सलाह-मशविरा किया। व्हिसलब्लोअर का दावा है कि उसी रात वह सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने उन्हें लिखित शिकायत और सबूतों के साथ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने को कहा। अगले दो दिनों में उन्होंने स्क्रीनशॉट, वायरल PDF और अन्य डिजिटल सबूत जुटाए। उनके मकान मालिक ने भी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। 6 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव और NTA को ईमेल के जरिए इस मामले की विस्तार से शिकायत भेजी।
NTA, CBI, SOG और सीकर पुलिस ने दर्ज किए बयान
शिकायत भेजने के कुछ घंटों के भीतर ही NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह और CBI अधिकारियों के फोन आने लगे। उन्होंने मामले की जानकारी मांगी। 7 मई को गृह मंत्रालय की एक टीम सीकर पहुंची और व्हिसलब्लोअर का आधिकारिक बयान दर्ज किया गया। इस दौरान उन्होंने वायरल पेपर से जुड़े डॉक्यूमेंट और अन्य जानकारी जांच एजेंसियों को सौंप दी। उसी दिन राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और सीकर पुलिस ने भी उनसे पूछताछ की।
अगर शिकायत नहीं होती, तो मामला दब दिया जाता
टीचर का कहना है कि हमने यह कदम सिर्फ परीक्षा की पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया। अगर समय रहते शिकायत नहीं की जाती, तो मामला दबाया जा सकता था। मामले की जांच कर रही CBI अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और देशभर में कई जगह छापेमारी की गई है।
अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपी, नई तारीखों का जल्द ऐलान
गिरफ्तार आरोपियों में जयपुर के मांगीलाल बिंवाल, विकास बिंवाल और दिनेश बिंवाल, गुरुग्राम के यश यादव और नासिक के शुभम खैरनार शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दोबारा होने वाली परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि NTA के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि अगले 7 से 10 दिनों के भीतर री-एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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