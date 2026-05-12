Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NEET पर गरमाई सियासत: 2 हफ्ते सच्चाई दबाती रही सरकार, खूब बरसे अशोक गहलोत

Krishna Bihari Singh भाषा, जयपुर
share

अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट यूजी 2026' में गड़बड़ी को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। उन्होंने एनटीए के फैसले को साहसिक बताया।

NEET पर गरमाई सियासत: 2 हफ्ते सच्चाई दबाती रही सरकार, खूब बरसे अशोक गहलोत

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेताओं ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने पर BJP सरकार को आड़े हाथों लिया है। गहलोत का आरोप है कि राजस्थान सरकार ने परीक्षा में हुई बड़ी गड़बड़ियों और पेपर लीक की जानकारी को दो हफ्तों तक जानबूझकर छिपाया और प्राथमिकी दर्ज नहीं की, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। उन्होंने एनटीए द्वारा परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच सौंपने के फैसले को साहसिक बताया। वहीं टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे भाजपा सरकार और पेपर लीक माफियाओं की सांठगांठ का सबूत बताते हुए केंद्र के साथ ही राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है।

बता दें कि एनटीए ने तीन मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। बता दें कि NTA ने मंगलवार को बताया कि केंद्र सरकार ने इस मामले में हो रही गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी है।

बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ी

अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा कि नीट (यूजी) प्रवेश परीक्षा का रद्द होना यह दिखाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। राजस्थान की BJP सरकार ने जानबूझकर डैमेज कंट्रोल के चक्कर में 2 हफ्ते तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया।

NEET UG परीक्षा लीक की जानकारी छिपाने की कोशिश

गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान की BJP सरकार ने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में हुए ओएमआर शीट घोटाले को छिपाया ताकि सरकार की बदनामी न हो। कमजोर पैरवी के कारण उस मामले के आरोपियों को जमानत भी मिल गई। इसी प्रकार अब नीट (UG) परीक्षा लीक की जानकारी को भी छिपाने का प्रयास किया गया और प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की गई।

परीक्षा रद्द करने और CBI जांच के फैसले को सराहा

अशोक गहलोत के अनुसार, एनटीए ने परीक्षा रद्द करके और CBI को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। अब सच्चाई सामने आ गई है। भाजपा सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है।

सुनियोजित तरीके से धांधली

कांग्रेस नेता और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। टीकाराम जूली ने कहा कि नीट परीक्षा का रद्द होना इसका साफ सबूत है कि सुनियोजित तरीके से बड़ी धांधली हुई है। परीक्षा रद्द कर जांच सीबीआई को सौंपा जाना यह बताता है कि मामला कितना गंभीर और व्यापक है।

ये भी पढ़ें:नीट यूजी परीक्षा रद्द, पेपर लीक के शक के चलते NTA का फैसला, CBI करेगी जांच

सरकार ने सच्चाई दबाने की कोशिश की

टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा राज में 10 साल में 89 पेपर लीक, यही पेपर लीक की कड़वी सच्चाई है। हर बार बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन युवाओं की मेहनत, समय और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने सच्चाई उजागर करने के बजाय उसे दबाने की कोशिश की। यह सरकार की संवेदनहीनता का प्रमाण है।

ये भी पढ़ें:NEET PG से NEET SS तक के एग्जाम कब, NBEMS ने दी जानकारी

इस सरकार में बड़ी परीक्षाएं भी सुरक्षित नहीं

वहीं डोटासरा ने कहा कि नीट 2026 परीक्षा रद्द होना सिर्फ एक परीक्षा का निरस्त होना नहीं है, यह भाजपा सरकार और पेपर लीक माफियाओं की सांठगांठ का पर्दाफाश होना है। मोदी सरकार एवं भाजपा शासित राज्यों में आज देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। एक के बाद एक पेपर लीक, भर्ती घोटाले और अब नीट जैसी परीक्षा का रद्द होना इस बात का सबूत है कि भाजपा राज में पेपर लीक माफियाओं से सेटिंग और संरक्षण का खेल जारी है।

ये भी पढ़ें:NEET पेपर लीक पर NSUI का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प; लगाए 'डिग्री बिकाऊ है' के नारे
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Rajasthan News
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।