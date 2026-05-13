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'इसमें कोई बड़ी बात नहीं'- नीट परीक्षा लीक-रद्द होने पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने दिया अजीब बयान

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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नीट यूजी 2026 पेपर लीक होने के चलते NTA ने पूरी परीक्षा रद्द कर दी है। इस मामले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का अजीब बयान सामने आया है। इस बयान ने परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों को और निराश कर दिया है। मदन दिलावर ने कहा- इसे रद्द करना कोई बड़ी बात नहीं है।

'इसमें कोई बड़ी बात नहीं'- नीट परीक्षा लीक-रद्द होने पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने दिया अजीब बयान

नीट यूजी 2026 पेपर लीक होने के चलते NTA ने पूरी परीक्षा रद्द कर दी है। इस मामले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का अजीब बयान सामने आया है। इस बयान ने परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों को और निराश कर दिया है। मदन दिलावर ने कहा- "इसे रद्द करना कोई बड़ी बात नहीं है।" वहीं राजस्थान भाजपा के प्रदेश अक्ष्यक्ष मदन राठौड़ ने नीट लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी दिनेश के भाजपा पदाधिकारी होने की बात को नकारते हुए कहा- "वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है।"

शिक्षा मंत्री ने दिया अजीब बयान…इसमें कोई बड़ी बात नहीं

मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत में कहा- जांच एजेंसियों ने पाया होगा कि गड़बड़ हुआ है तो इसे रद्द कर दिया गया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा- जहां भी गड़बड़ दिखाई देगा उसको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। जहां-जहां भी दोषी होंगे, छोड़े नहीं जाएंगे।

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नीट पेपर लीक का आरोपी भाजपा का पदाधिकारी, क्या दी सफाई?

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि नीट पेपर लीक मामले में भाजपा का पदाधिकारी शामिल है। और पार्टी उसे बचाने में लगी हुई है। इस आरोप पर राजस्थान भाजपा के प्रदेश अक्ष्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा- देखिए गहलोत साहब को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे यहां जीरो टॉलरेंस है।

अशोक गहलोत पर मदन राठौड़ का पलटवार

मदन राठौड़ ने आगे कहा- दूसरी बात फोटो खिचवाना तो आजकल पता चलता नहीं है। कोई भी सेल्फी ले लेता है। किसी ने फोटो खिंचवा लिया होगा। लेकिन हम किसी को बचाने में नहीं लगे हैं। पेपर लीक वाली बात पर मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता पर ही पलटवार करते हुए कहा- गहलोत साहब के जमाने में जब वो मुख्यमंत्री थे, तो न जाने कितने पेपर लीक होते थे।

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परिणाम आने से पहले परीक्षा रद कर दी, ये बड़ी बात

पेपर लीक होने में राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है। पेपर लीकर बाहर हुआ है। वहां से कॉपी एक दूसरे को भेजी गई है। मदन राठौड़ ने कहा- मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने परिणाम आने से पहले परीक्षा को रद कर दिया, ये बड़ी बात है। बच्चों की तुरंत दूसरी परीक्षा हो जाएगी। उनको फॉर्म नहीं भरना होगा, फिर से फीस नहीं देनी होगी, कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना होगा। वही सेंटर रहेगा बस परीक्षा दूसरी हो जाएगी। न्याय तो मिल ही रहा है।

आपको बताते चलें, 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 की परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। लेकिन, पेपर लीक होने के बाद मंगलवार को यह परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद से कैंडिडेट्स और उनके परिजनों में खासा आक्रोश है।

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लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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