मेरे लिए बुर्का और पहचान जरूरी, एग्जाम नहीं; NEET सेंटर पर एंट्री नहीं मिलने पर बोली कुलसुम बानो
अजमेर में नीट परीक्षा पहुंची छात्रा ने दावा किया कि उसे केवल इसके लिए सेंटर में जाने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि उसने बुर्का पहना हुआ था। इसके बाद कुछ देर हंगामा भी हुआ। हालांकि बाद में उसे इजाजत देदी गई।
मेडिकल की पढ़ाई के लिए देश का सबसे जरूरी नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गया है। सभी राज्यों में कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। इस बीच राजस्थान के अजमेर में बुर्का पहनी एक छात्रा को सेंटर के अंदर जाने से इनकार कर दिया गया। कुलसुम बानो नाम की इस छात्रा का दावा है कि उसने बुर्का पहना हुआ था, इसलिए उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। उसने और उसके परिवारवालों ने इस पर कड़ी नाराजगी भी जताई जिसके बाद एग्जाम सेंटर के बाहर हंगामा हो गया। हालांकि बाद में छात्रा को अंदर एंट्री दे दी गई। इससे पहले अंजर एंट्री ना मिलने पर छात्रा ने यहां तक कह दिया कि मेरे लिए परीक्षा नहीं बुर्का जरूरी है।
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते उसने दावा किया कि उससे पहले कहा गया कि अंदर एंट्री पानी है तो दुपट्टा हटाना होगा। इसके बाद कहा गया कि बुर्का भी हटाना होगा। छात्रा ने कहा, मैं नीट परीक्षा देने ब्यावर से आई हूं। जब मैंने 3 मई को परीक्षा दी थी, तब भी मैंने वही कपड़े पहने थे जो अभी पहने हैं - बुर्का और दुपट्टा। शुरू में उन्होंने कहा कि अंदर जाने के लिए दुपट्टा हटाना होगा। फिर उन्होंने कहा कि कि बुर्का भी हटाना होगा। छात्रा ने आगे कहा, अगर एनटीए ने हमें इजाज़त दी है, तो ये लोग हमें रोक नहीं सकते। अगर मुझे एग्जाम देना है और वे मुझे इन कपड़ों में अंदर नहीं आने देते, तो मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूंगी। छात्रा ने कहा यह शर्म की बात है कि एग्जाम मेरे लिए मायने नहीं रखता; मेरे लिए मेरा 'बुर्का' और मेरी पहचान मायने रखती है।
पिता बोले- बिना बुर्के एग्जाम नहीं देगी बेटी
छात्रा के पिता मोहम्मद आलिम ने कहा, एनटीए ने यह नियम बनाया है, इसलिए उन्हें इजाजत देनी पड़ेगी। वरना मेरी बेटी बिना बुर्के के परीक्षा देने नहीं जाएगी। वह तीन साल से इसकी तैयारी कर रही है। मेरी बेटी ने 3 मई को परीक्षा दी थी और तब भी उसने बुर्का पहना हुआ था। नियम 18 के मुताबिक, आपको अपने धार्मिक कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल होने की इजाजत है। हमने उनसे कहा कि वे किसी महिला स्टाफ मेंबर को बुलाकर अच्छी तरह जांच करवा लें और पर्दे के पीछे किसी प्राइवेट जगह पर बुर्का हटवा लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
पुलिस ने क्या कहा
वहीं इस मामले पर सीओ नॉर्थ शिवम जोशी ने कहा कि छात्रों को तय समय के अनुसार ही अंदर आने दिया गया और अब एंट्री गेट बंद कर दिए गए हैं। बुर्के से जुड़ा मामला भी सुलझा लिया गया है। कुछ नियमों को लेकर थोड़ी उलझन थी, जिसे बाद में सीनियर अधिकारियों ने साफ कर दिया और मामला सुलझ गया। इसके अलावा, परीक्षा केंद्र पर कोई विवाद नहीं है और सभी छात्र शांति से अंदर आ गए हैं।
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अदिति शर्मा
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