Hindi Newsराजस्थान न्यूज़NEET aspirant dies after falling from moving train in Bundi district in Rajasthan
राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर गिरा मिला NEET अभ्यर्थी, बहन के साथ जा रहा था पटना; पुलिस को यह आशंका

राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर गिरा मिला NEET अभ्यर्थी, बहन के साथ जा रहा था पटना; पुलिस को यह आशंका

संक्षेप:

पुलिस के अनुसार हादसे का पता उस वक्त चला जब मंगलवार सुबह करीब 5 बजे रेलवे स्टाफ और GRP के जवानों ने छात्र को ट्रैक के पास गंभीर रूप से घायल हालत में देखा। जिसके बाद वे उसे कोटा के MBS अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

Tue, 25 Nov 2025 08:24 PMSourabh Jain पीटीआई, कोटा, राजस्थान
राजस्थान के बूंदी जिले में केशोराय पाटन रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरने के बाद 21 साल के एक युवक की मौत हो गई। मृतक बिहार का रहने वाला था और अपनी बहन के साथ कोटा में रहकर NEET की तैयारी कर रहा था। मामले की जानकारी देते हुए मंगलवार को पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार रात को हुई।

पुलिस के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला दीपक कुमार कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में NEET की तैयारी कर रहा था और इंद्रा कॉलोनी के एक हॉस्टल में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि उसकी बहन भी यहीं रहती है और एक अलग गर्ल्स होस्टल में रहकर एक अन्य परीक्षा की तैयारी कर रही है। उधर मृतक के हॉस्टल वार्डन ने बताया कि वह सोमवार रात करीब 8.30 बजे अपने कमरे से बिना बताए निकल गया था।

सर्किल इंस्पेक्टर हंसराज ने कहा कि दीपक और उसकी बहन सोमवार रात करीब 11.45 बजे कोटा रेलवे स्टेशन से अपने होमटाउन पटना जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। इस बीच रास्ते में उसकी बहन की नींद लग गई, जबकि दीपक टॉयलेट करने गया और फिर नहीं लौटा। पुलिस को शक है कि वॉशरूम जाते वक्त गेट से फिसलकर वह खेड़ी रेलवे फाटक के पास ट्रैक पर गिर गया।

इंस्पेक्टर हंसराज ने कहा कि हादसे का पता उस वक्त चला जब मंगलवार सुबह करीब 5 बजे रेलवे स्टाफ और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) के जवानों ने उसे ट्रैक के पास गंभीर रूप से घायल हालत में देखा। जिसके बाद वे उसे कोटा के MBS अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

उधर बहन को भाई के लापता होने की जानकारी उस वक्त मिली जब ट्रेन मथुरा पहुंची। दरअसल पटना जाने के लिए दोनों भाई-बहनों को मथुरा उतरकर ट्रेन बदलना थी, इसी दौरान बहन को पता चला कि दीपक गायब है। इसके बाद बहन ने बार-बार फोन लगाते हुए उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद लड़की ने GRP अधिकारियों और रेलवे स्टाफ़ को इस बारे में जानकारी दी।

पुलिस ने युवक के सुसाइड करने की आशंका से इनकार किया है और कहा है कि पहली नजर में यह एक हादसा लग रहा है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद बॉडी उसकी बहन और एक रिश्तेदार को सौंप दी गई है, साथ ही मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए केस दर्ज कर लिया गया है।

