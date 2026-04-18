नीमराणा के मजदूरों में भी आक्रोश: कंपनी गेट पर हंगामा और तोड़फोड़, मौके पर पुलिस बल तैनात

राजस्थान के नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र के जापानी जोन में स्थित निडेक कंपनी के बाहर शनिवार को माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब सैकड़ों श्रमिक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठ गए। नोएडा और गुरुग्राम के बाद अब राजस्थान के इस प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा है।

राजस्थान में अलवर से सटे बहरोड जिले के औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा में आज एक बार फिर श्रमिकों का आक्रोश सामने आया है। नोएडा, गुरुग्राम और भिवाड़ी के बाद अब नीमराणा स्थित जापानी जोन में संचालित निडेक कंपनी के बाहर सैकड़ों श्रमिक शनिवार को विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए। श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वेतन वृद्धि सहित कई मुद्दों पर ध्यान देने की मांग उठाई। इसी बीच, ट्रैक्टर पर सवार होकर आए आधा दर्जन अज्ञात लोगों ने श्रमिकों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे माहौल गरमा गया। इस घटना से श्रमिक आक्रोशित हो गए और कंपनी के मेन गेट पर पत्थरों से हमला कर तोड़फोड़ कर दी।

श्रमिकों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नीमराणा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभालने का प्रयास शुरू किया। नीमराणा एसडीएम महेंद्र यादव, नीमराणा डीएसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। प्रशासन द्वारा श्रमिकों और कंपनी प्रबंधन के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने।

मेहनत अधिक वेतन कम : विष्णु प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक श्रमिक विष्णु ने आरोप लगाया कि कंपनी में काम के घंटे अधिक हैं, लेकिन उसके अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा उन्होंने भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए और कहा कि कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला खाना उचित स्तर का नहीं है।

छुट्टी के दिन वेतन में कटौती का आरोप मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि छुट्टी के दिन भी उनके वेतन में कटौती की जाती है और यदि कोई मजदूर एक दिन भी अनुपस्थित रहता है तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। इन सभी समस्याओं को लेकर मजदूरों में लंबे समय से असंतोष था, जो अब खुलकर विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आया है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने मजदूरों की समस्याएं सुनीं मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने मजदूरों को शांत रहने की अपील की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने का आश्वासन दिया। वहीं कंपनी प्रबंधन के साथ भी वार्ता कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों की जायज मांगों पर विचार किया जाएगा और दोनों पक्षों के बीच समन्वय स्थापित कर जल्द ही उचित समाधान निकाला जाएगा।

पुलिस बल पूरी तरह सतर्क इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल पूरी तरह सतर्क रहा और किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मजदूरों का आक्रोश स्पष्ट रूप से देखा गया। नीमराणा एसडीएम महेंद्र यादव ने बताया की जापानी जोन में बनी निडेक कंपनी के मजदूर सुबह से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर जाकर उनकी मांगों को सुना जा रहा है। कंपनी प्रबंधन से समाधान पर बात की जा रही है।

नीमराणा जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन से यह साफ संकेत मिलता है कि श्रमिकों की समस्याओं पर समय रहते ध्यान देना आवश्यक है। यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि बातचीत के जरिये स्थिति को सामान्य किया जाए और मजदूरों को न्याय मिल सके।