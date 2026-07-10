नशे का इंजेक्शन लगाकर अगवा, गैंगरेप कर कुएं में फेंका, 4 दिन बाद आया होश; अलवर में 2 बच्चों की मां से दरिंदगी
अलवर में एक महीने से मायके में रह रही दो बच्चों की मां को कथित तौर पर अगवाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने महिला नशे का इंजेक्शन लगाकर घर से अगवा किया था। वारदात के बाद 4 दिन बाद महिला को होश आया।
राजस्थान के अलवर जिले में अब अपराधी पूरी तरह बेखौफ हो चुके हैं। रामगढ़ थाना क्षेत्र में मायके आई एक महिला को कथित तौर पर घर से नशे का इंजेक्शन लगाकर अगवाकर गैंगरेप करके उसे सूखे कुंए में फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महिला अगवा करने के लिए बाइक से आए थे आरोपी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह वारदात बीते 3 जुलाई की रात करीब 11 बजे की है, जब महिला अपने मायके में थी और घर में उसके पिता भी मौजूद थे। देर रात तीन युवक बाइक से उसके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर महिला ने जब दरवाजा खोला तो दो युवक बाइक से नीचे उतरकर आए और महिला को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला को नशे का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी महिला को उठाकर अपने साथ ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उसे पास के एक सूखे कुएं में फेंककर फरार हो गए।
पीड़िता को 4 दिन बाद आया होश
चार दिन बाद उस महिला को होश आने पर उसने कुएं से आवाज लगाई। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने महिला की आवाज सुनी और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से महिला को कुएं से बाहर निकाला। उस समय भी महिला पूरी तरह होश में नहीं थी। उसे तुरंत अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय ले जाकर आईसीयू में भर्ती कराया गया।
2 बच्चों की मां है महिला
पीड़िता के पिता ने बताया कि इलाज के दौरान जब महिला को होश आया तो उसने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। महिला 3 जुलाई कि रात से लापता थी। उसके परिजनों ने काफी तलाश करने के बाद दूसरे दिन गुमशुदगी का मामला भी दर्ज करवाया था। महिला शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। वह पिछले एक महीने से अपने मायके में रह रही थी।
नसवारी के रहने वाले हैं आरोपी : पीड़िता
पीड़ित महिला के अनुसार आरोपी नसवारी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस पीड़िता और स्थानीय लोगों से बातचीत कर आरोपियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरी गहनता से इस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है।