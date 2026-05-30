नागौर में ट्रक-कार की आमने-सामने भिड़ंत में 4 की मौत, टक्कर के बाद लगी आग

राजस्थान के नागौर जिले में शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने चार लोगों की जान ले ली। सदर थाना क्षेत्र में रिंग रोड पर बासनी पुलिया के पास एक कार और ट्रक की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में एक बच्चे और दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई।

राजस्थान के नागौर जिले में शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने चार लोगों की जान ले ली। सदर थाना क्षेत्र में रिंग रोड पर बासनी पुलिया के पास एक कार और ट्रक की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में एक बच्चे और दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

टक्कर के बाद सुनाई दी धमाके जैसी आवाज प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 3:40 बजे रिंग रोड पर तेज रफ्तार से आ रही कार और ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि आसपास के लोगों को धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। हादसे के कुछ ही क्षण बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।

स्थानीय लोगों ने दिखाई बहादुरी हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू कर दिया। कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए लोगों ने काफी मशक्कत की। घायलों को तत्काल बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण आग फैलने से पहले ही कई लोगों को वाहन से बाहर निकाल लिया गया।

चार लोगों की मौत, पहचान के प्रयास जारी पुलिस के अनुसार हादसे में चार लोगों की मौत हुई है। इनमें एक बच्चा और दो महिलाएं भी शामिल हैं। दो लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि दो अन्य गंभीर घायलों की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

पुलिस ने शवों को नागौर के अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया है। वाहन के नंबर और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मृतकों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक जोधपुर के निवासी बताए जा रहे हैं, हालांकि पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

आग पर पाया गया काबू सदर थाना के SHO सुरेश कंस्वा ने बताया कि टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सामान्य कराया। हादसे के कारण कुछ समय तक रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।

दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है, लेकिन वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी जुटा रही है।

क्षेत्र में शोक की लहर इस दर्दनाक हादसे की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया। एक ही हादसे में बच्चे और महिलाओं समेत चार लोगों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। पुलिस मृतकों के परिजनों तक सूचना पहुंचाने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के प्रयासों में जुटी हुई है।