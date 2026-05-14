जयपुर नगर निगम में रंगे हाथों रिश्वत लेते हेल्थ इंस्पेक्टर ट्रैप, दलाल भी चढ़ा ACB के हत्थे
राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने नगर निगम में छापा मारते हुए हेल्थ इंस्पेक्टर दिनेश कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है।
राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने नगर निगम में छापा मारते हुए हेल्थ इंस्पेक्टर दिनेश कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। इस कार्रवाई में एक दलाल को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर रिश्वत के लेन-देन में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था।
सिविल लाइन जोन में बिछाया गया जाल
जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई सिविल लाइन जोन में की गई, जहां दोनों आरोपी पांच हजार रुपए की रिश्वत ले रहे थे। एसीबी की टीम ने पूर्व शिकायत के आधार पर जाल बिछाया और जैसे ही रिश्वत की राशि ली गई, दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और नगर निगम के संबंधित विभाग में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई
इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व अभिषेक पारिक (डीएसपी) और छोटे लाल (CI Rajasthan ACB officer"] (सीआई) ने किया। एसीबी अधिकारियों के अनुसार, टीम को लंबे समय से इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद सत्यापन कर ट्रैप की योजना बनाई गई। कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय तरीके से की गई, ताकि आरोपियों को भनक न लग सके।
पूछताछ में खुल सकते हैं नए खुलासे
फिलहाल एसीबी की टीम दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है। रिश्वतखोरी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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