जमीन के लिए ऐसी हैवानियत, लाठियों से हमले के बाद नागा साधु को ट्रेक्टर से कुचला, भतीजा घायल
जमीन विवाद में ट्रेक्टर से कुचल कर एक नागा साधु की हत्या का मामला सामने आया है तो वहीं उनके भतीजे को भी बुरी तरह पीटा गया है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।
राजस्थान के डीग जिले से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कुम्हेर और अधईया खुर्द गांव के बीच जमीन विवाद को लेकर कथित तौर पर ट्रेक्टर से कुचल कर नागा साधु की हत्या कर दी गई। यही नहीं उनके भतीजे के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद से इलाके में शोक का माहौल है। विवाद आधा बीघा जमीन को लेकर है जो कि काफी समय से चल रहा था।
पुलिस सूत्रों ने बताया है कि मृतक नागा साधु की पहचान अमर दास (55) के रूप में हुई है और उनके शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है वहीं भतीजे का नाम गौरव है उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में गौरव का बयान भी दर्ज किया है।
पुरानी रंजिश के चलते हमले का आरोप
गौरव के बयान के आधार पर पुलिस सूत्रों ने बताया है कि मामला जमीन को लेकर चल रही पुरानी रंजिश का है। इसी पुरानी रंजिश के चलते नागा साधु अमर दास और उनपर लाठियों से हमला कर बुरी तरह से पीटा गया।
घायल गौरव के बयान के आधार पुलिस सूत्रों ने आगे बताया है कि बेहरमी से मारपीट के बाद जब नागा साधु घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, तो आरोपियों ने उनके ऊपर ट्रेक्टर ही चढ़ा डाला और फिर इस भयावह वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से तुरंत फरार भी हो गए।
आनन-फानन में अस्पताल ले जाए गए नागा साधु
गौरव के बयान के आधार पुलिस सूत्रों ने बताया है कि ट्रेक्टर से कुचले जाने के बाद नागा साधु की हालत गंभीर थी और फिर आनन-फानन में परिवार के लोग उन्हें कुम्हेर हॉस्पिटल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
परिवार में पसरा मातम तो गांव में शोक लहर
वहीं नागा साधु की मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया और गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि गांव के ही लोगों ने नागा साधु और उनके भतीजे पर इस हमले को अंजाम दिया।
जमीन विवाद को लेकर हुए संघर्ष में दो भाई हुए थे घायल
वहीं बीते 20 नवंबर को खैरथल-तिजारा जिले के तिजारा थाना क्षेत्र में मेहराणा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया था। विवाद जमीन जोतने को लेकर था। एक पक्ष के करीब 50 लोग मौके पर पहुंचे और कुल्हाड़ी, फरसी, टांचिए और लाठी-डंडों से दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। इस दौरान दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया था। आरोप था कि जमीन को लेकर पहले हुए बंटवारे के बावजूद एक पक्ष दूसरे पक्ष की जमीन को जबरन जोतने लगा था जिसके बाद यह हंगामा खड़ा हुआ जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया था। जब विरोध किया गया तो एक पक्ष के लोग ने कथित तौर पर दूसरे पक्ष पर हमला कर मामले को और बढ़ा दिया।
(भाषा और वार्ता के इनपुट के साथ)
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