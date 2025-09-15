Muslim youth performs last rites of Hindu woman in Rajasthan Bhilwara शांति देवी का असगर अली ने हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया, राजस्थान में दिल को छू लेने वाली घटना, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Muslim youth performs last rites of Hindu woman in Rajasthan Bhilwara

शांति देवी का असगर अली ने हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया, राजस्थान में दिल को छू लेने वाली घटना

राजस्थान में दिल को छू लेने वाली एक घटना सामने आई है। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करते हुए एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू महिला का अंतिम संस्कार किया। अपनी तीन बेटियों और एक बेटे की मौत के बाद वह अकेली रह रही थीं।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुरMon, 15 Sep 2025 09:25 PM
शांति देवी का असगर अली ने हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया, राजस्थान में दिल को छू लेने वाली घटना

राजस्थान में दिल को छू लेने वाली एक घटना सामने आई है। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करते हुए एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू महिला का अंतिम संस्कार किया। अपनी तीन बेटियों और एक बेटे की मौत के बाद वह अकेली रह रही थीं। मुस्लिम युवक उस महिला को मां के रूप में देखता था।

राजस्थान के भीलवाड़ा में 67 साल की एक हिंदू महिला का अंतिम संस्कार एक मुस्लिम युवक ने किया। भीलवाड़ा के गांधी नगर इलाके के जंगी चौक निवासी शांति देवी पिछले कुछ समय से बीमार थीं। महात्मा गांधी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां रविवार को उनका निधन हो गया। अपनी तीन बेटियों और एक बेटे की मौत के बाद 2018 से वह अकेली रह रही थीं।

परिवार से कोई भी इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए मौजूद नहीं था। ऐसे में 30 साल के असगर अली खान आगे आए। वह शांति देवी को एक मां के रूप में देखते हुए बड़े हुए थे।

असगर ने नम आंखों से कहा कि वह बचपन से ही मुझे मां की तरह प्यार करती थीं। वह हर दिन मुझसे पूछती थीं कि मैंने खाना खाया या नहीं या मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। उनके निधन के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी मां को फिर से खो दिया हो।

असगर ने कहा कि मेरे माता-पिता का बहुत पहले निधन हो गया था। शांति देवी ने उस कमी को पूरा किया। कोविड के दौरान भी जब वह अस्वस्थ थीं तो मैंने उनकी देखभाल की। ​​रविवार को उनके निधन के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी मां को फिर से खो दिया हो।

अपने पड़ोसियों और दोस्तों- अशफाक कुरैशी, आबिद कुरैशी, शाकिर पठान, फिरोज कुरैशी, इनायत और जाबिद के सहयोग से असगर खान ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और अर्थी को कंधा दिया। उसके बाद हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार दाह संस्कार किया।

स्थानीय मुस्लिम महिलाएं भी अंतिम यात्रा के दौरान उस महिला के लिए शोक में फूट-फूट कर रो पड़ीं। उन्होंने शांति देवी को अपनी बस्ती का हिस्सा माना था। शांति देवी के रिश्तेदार बाद में मध्य प्रदेश से पहुंचे और अंतिम यात्रा में शामिल हुए।

असगर खान ने कहा कि शांति देवी की अस्थियां उनकी इच्छा के अनुसार प्रयागराज के त्रिवेणी संगम या चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया में विसर्जित की जाएंगी।