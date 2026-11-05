जेल में सजा काटते हुए 5 दिन थाईलैंड घूम आया हत्या का दोषी, राजस्थान से सामने आया चौंकाने वाला मामला
दुष्यंत के खाते में तीन लाख रुपए जमा होने के बाद आरोपियों ने गला घोंटकर बंधक की हत्या कर दी थी और चाकू से उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। फिर बाद में शव को सूटकेस में रखकर कार से जयपुर के आमेर क्षेत्र में फेंक दिया था।
राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी जेल प्रहरी से कथित मिलीभगत कर खुली जेल से बाहर निकला और पांच दिन थाईलैंड में बिताने के बाद लौट आया। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि करीब एक साल पहले हुई इस विदेश यात्रा का खुलासा एक महिला की शिकायत से हुआ है। वहीं जब उसके पासपोर्ट की जांच की गई तो पूरी जानकारी सामने आ गई।
घटना का पता चलते ही जेल महानिदेशक ने संबंधित जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया और इस मामले को लेकर कैदी और जेल प्रहरी के खिलाफ गुरुवार को FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुसार, श्रीगंगानगर की नरसिंहपुरा बिरानी खुली जेल में कैद दीक्षांत कामरा जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में साल 2018 में हुए चर्चित दुष्यंत हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अदालत ने साल 2023 में कामरा और उसके दो अन्य साथियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
महिला ने शिकायत की, तब जाकर खुला मामला
जेल महानिदेशक अशोक राठौड़ ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि एक महिला अपने परिवार के साथ उनके कार्यालय पहुंची थी और कैदी दीक्षांत कामरा पर उसे झांसे में लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार, कामरा के पास हथियार हैं और वह मादक पदार्थों की तस्करी में भी लिप्त है।
शाम की हाजिरी के बाद ली गई तलाशी
अधिकारी ने बताया कि साथ ही यह भी पता चला कि वह खुली जेल में रहते हुए विदेश यात्रा कर चुका है। राठौड़ ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद उन्होंने श्रीगंगानगर के संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया और शाम की हाजिरी के दौरान जेल अधीक्षक को स्वयं मौजूद रहने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक को भी इसकी जानकारी दी।
गाड़ी की तलाशी में मिले मादक पदार्थ
अधिकारी ने बताया कि हाजिरी में कामरा की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद उन्होंने पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद जब पुलिस ने जब कामरा की गाड़ी की तलाशी ली, तो उसमें से मादक पदार्थ बरामद हुआ। इसके बाद NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
पासपोर्ट की जांच में हो गई पुष्टि
राठौड़ ने बताया कि इसके बाद कामरा के पासपोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाया गया, तो जांच में सामने आया कि वह 9 अक्टूबर 2025 को थाईलैंड गया था और 13 अक्टूबर 2025 को वापस लौटा था। उन्होंने बताया कि वह 24 अक्टूबर 2025 को जेल महानिदेशक का पदभार संभाल चुके थे इसलिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से औपचारिक रिपोर्ट मांगी, ताकि विदेश यात्रा और उस अवधि में बंदी की मौजूदगी के बारे में आधिकारिक रिकॉर्ड प्राप्त हो सके।
राठौड़ ने बताया, 'हाजिरी सत्यापित कर रिपोर्ट देने वाले अधिकारी का रिकॉर्ड भी प्राप्त हो गया है। तथ्यों की पुष्टि के बाद गुरुवार शाम दीक्षांत कामरा और जेल प्रहरी (वार्डर) हापुराम के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। हापुराम को निलंबित कर दिया गया है।'
पुलिस ने जब्त नहीं किया था दोषी का पासपोर्ट
पुलिस ने कामरा को साल 2018 में प्रिया सेठ के साथ गिरफ्तार किया था हालांकि, उस समय उसका पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया था। पुलिस के मुताबिक, कामरा का पासपोर्ट वर्ष 2016 में श्रीगंगानगर के पदमपुर स्थित स्थायी पते पर जारी हुआ था और वर्ष 2023 में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद भी पुलिस ने उसके पासपोर्ट के संबंध में जानकारी नहीं जुटाई।
पिछले साल होकर आया था थाईलैंड
पुलिस ने बताया कि इसी पासपोर्ट के आधार पर उसने वर्ष 2025 में थाईलैंड की यात्रा की। कामरा के खिलाफ हाल में मादक पदार्थों की तस्करी का एक अन्य मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने दो दिन पहले उसकी तलाशी के दौरान कथित तौर पर अफीम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार, दुष्यंत हत्याकांड में प्रिया सेठ ने अपने प्रेमी कामरा का कर्ज चुकाने के लिए दुष्यंत को अपने मोहपाश में फंसाया था। इसके बाद दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्यंत का अपहरण करते हुए उसके पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी।
फिरौती लेकर भी कर दी थी बंधक की हत्या
पुलिस के मुताबिक, दुष्यंत के खाते में तीन लाख रुपए जमा होने के बाद आरोपियों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और चाकू से उसका चेहरा बिगाड़ दिया तथा बाद में शव को सूटकेस में रखकर कार से जयपुर के आमेर क्षेत्र में फेंक दिया था। सजा होने के बाद प्रिया सेठ ने जेल में बंद एक अन्य कैदी हनुमान से शादी कर ली थी। दोनों शादी के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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