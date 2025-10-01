वह आतंकी नहीं; सोनम वांगचुक से जेल में मिलने नहीं देने पर भड़के सांसद

राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक से मुलाकात की भरसक कोशिश के बाद भी जब सीपीआई-एम के सांसद अमरा राम सफल नहीं हुए तो वह सरकार पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि वांगचुक कोई आतंकवादी नहीं हैं और सरकार को यह साफ करना चाहिए कि किन शर्तों के आधार पर उनसे मुलाकात की जा सकती है।

राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक से मुलाकात की भरसक कोशिश के बाद भी जब सीपीआई-एम के सांसद अमरा राम सफल नहीं हुए तो वह सरकार पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि वांगचुक कोई आतंकवादी नहीं हैं और सरकार को यह साफ करना चाहिए कि किन शर्तों के आधार पर उनसे मुलाकात की जा सकती है। करीब आधे घंटे तक इंतजार के बाद सांसद को बिना मुलाकात ही सेंट्रल जेल से वापस लौटना पड़ा।

सीकर के सांसद मंगलवार शाम को जेल पहुंचे तो उन्हें मेन गेट से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर उन्हें पुलिस बैरिकेड मिले। उन्होंने जेल सुपरिंटेंडेंट को लिखकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की अनुमति मांगी लेकिन प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें ना कह दिया। 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की सख्त धाराओं में गिरफ्तार किया गया था और जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया।

सांसद अमरा राम ने जेल के बाहर पत्रकारों से कहा, 'लद्दाख के लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई और उनके नेता सोनम वांगचुक को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वांगचुक कोई आतंकवादी नहीं हैं कि उनसे मुलाकात भी ना करनी दी जाए। सरकार को साफ करना चाहिए कि कब और किन शर्तों के तहत वांगचुक से मिलने दिया जाएगा।' उन्होंने केंद्र सरकार पर धोखाधड़ी और दमनकारी नीति का आरोप लगाया।