MP refused permission to meet sonam Wangchuk in Jodhpur jail वह आतंकी नहीं; सोनम वांगचुक से जेल में मिलने नहीं देने पर भड़के सांसद, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़MP refused permission to meet sonam Wangchuk in Jodhpur jail

वह आतंकी नहीं; सोनम वांगचुक से जेल में मिलने नहीं देने पर भड़के सांसद

राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक से मुलाकात की भरसक कोशिश के बाद भी जब सीपीआई-एम के सांसद अमरा राम सफल नहीं हुए तो वह सरकार पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि वांगचुक कोई आतंकवादी नहीं हैं और सरकार को यह साफ करना चाहिए कि किन शर्तों के आधार पर उनसे मुलाकात की जा सकती है।

Sudhir Jha जोधपुर, पीटीआईWed, 1 Oct 2025 01:28 PM
share Share
Follow Us on
वह आतंकी नहीं; सोनम वांगचुक से जेल में मिलने नहीं देने पर भड़के सांसद

राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक से मुलाकात की भरसक कोशिश के बाद भी जब सीपीआई-एम के सांसद अमरा राम सफल नहीं हुए तो वह सरकार पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि वांगचुक कोई आतंकवादी नहीं हैं और सरकार को यह साफ करना चाहिए कि किन शर्तों के आधार पर उनसे मुलाकात की जा सकती है। करीब आधे घंटे तक इंतजार के बाद सांसद को बिना मुलाकात ही सेंट्रल जेल से वापस लौटना पड़ा।

सीकर के सांसद मंगलवार शाम को जेल पहुंचे तो उन्हें मेन गेट से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर उन्हें पुलिस बैरिकेड मिले। उन्होंने जेल सुपरिंटेंडेंट को लिखकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की अनुमति मांगी लेकिन प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें ना कह दिया। 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की सख्त धाराओं में गिरफ्तार किया गया था और जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया।

सांसद अमरा राम ने जेल के बाहर पत्रकारों से कहा, 'लद्दाख के लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई और उनके नेता सोनम वांगचुक को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वांगचुक कोई आतंकवादी नहीं हैं कि उनसे मुलाकात भी ना करनी दी जाए। सरकार को साफ करना चाहिए कि कब और किन शर्तों के तहत वांगचुक से मिलने दिया जाएगा।' उन्होंने केंद्र सरकार पर धोखाधड़ी और दमनकारी नीति का आरोप लगाया।

वांगचुक को यहां लाए जाने के बाद से हाई सिक्यॉरिटी जेल में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। मेन गेट से काफी पहले ही कई बैरिकेड लगाए गए हैं और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। किसी को बिना पूछताछ और वैध कारण से जाने नहीं दिया जा रहा है। सीसीटीवी के जरिए जेल परिसर के अंदर और बाहर बारीकी से नजर रखी जा रही है।