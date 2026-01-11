मैंने अपने बेटे-बेटी को मार दिया है, अब मैं...; सरिया-हथौड़ा से मासूमों का खून कर मां ने लगाई फांसी

संक्षेप: पूरा मामला भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मानपुरा गांव में टेंट व्यवसायी राजू उर्फ राजकुमार सुबह रोज की तरह काम पर निकल गया था। उसके पिता खेत पर गए हुए थे। घर पर पत्नी मंजू (30), बेटी नेहा (10) और बेटा भेरु (6) मौजूद थे।

मैंने अपने बेटे-बेटी को मार दिया है। मुझे कैंसर है। अब मैं भी मरने जा रही हूं… फोन पर बहू की आवाज सुनकर ससुर का कलेजा कांप उठता है। मानों पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दौड़ते-भागते घर पहुंचे तो कमरा खून से सना पाया। मासूम पोता-पोती की लाश जमीन पर पड़ी थी और बहु फांसी के फंदे से लटकी मिली। महिला को परिजनों ने बचा लिया है। दिल दहला देने वाली ये घटना राजस्थान के भीलवाड़ा में घटी है।

सरिया-हथौड़ा से किए मर्डर पति और ससुर के जाते ही मंजू ने मकान के एक कमरे को अंदर से बंद कर लिया। कमरे में मासूम बच्चे मौजूद थे। इसके बाद उसने घर में पड़ा सरिया और हथौड़ा उठाया और पहले बेटे फिर बेटी के सीने और गले में बेरहमी से वार करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया। कमरे में मासूमों की चीखें किसी ने नहीं सुनी।

मैंने अपने बेटे-बेटी को मार दिया है… दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद मंजू ने अपने ससुर को फोन करके कहा, "मैंने अपने बेटे-बेटी को मार दिया है। मुझे कैंसर है। अब मैं भी मरने जा रही हूं।" यह सुनते ही ससुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत बेटे राजू को सूचना दी और दोनों भागते हुए घर पहुंचे।