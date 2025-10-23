Hindustan Hindi News
मां ने अपने 3 बच्चों को पानी की टंकी में डुबोया, फिर कूदकर दे दी जान; 4 मौत से हड़कंप

Thu, 23 Oct 2025 05:05 PMRatan Gupta पीटीआई, बालोतरा
राजस्थान के बालोतरा जिले में गुरुवार को एक महिला ने कथित तौर पर अपने 3 बच्चों को पानी की टंकी में डुबो दिया। इसके बाद टंकी में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने बताया, महिला और उसके 3 बच्चों के शव सुबह जसोल इलाके के टपरा गांव के पास एक खेत में उनके घर के पास बनी पानी की टंकी में मिले।

सिवाना DSP नीरज शर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक, ममता (32) पिछले दस दिनों से अपने परिवार के साथ कटाई के लिए अपने खेत पर रह रही थी। बुधवार रात खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सो गए थे। इसके बाद मां ममता कथित तौर पर अपने तीन बच्चों बेटे नवीन (7) और रुगाराम (4), और बेटी मानवी (6 महीने) को लेकर पानी की टंकी में कूद गई।

गुरुवार सुबह ममता की सास ने उसे घर से गायब पाया, तो सब हैरान-परेशान हो गए।परिवार वालों ने उन्हें खोजना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि उसने किनारे के पास ममता की चप्पलें देखीं। जब उसने अंदर देखा, तो उसने पानी में लाशें तैरती देखीं। महिला ने तुरंत गांव वालों और पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दी।

जसोल पुलिस स्टेशन और सिविल डिफेंस यूनिट की एक टीम ने, स्थानीय लोगों की मदद से टैंक से चारों लाशें बाहर निकालीं। लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। पहली नजर में पुलिस को शक है कि यह सुसाइड है और वे घटना के कारण की जांच कर रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक, ममता के पति अंदाराम पटेल बेंगलुरु में एक मेडिकल शॉप चलाते हैं, जिसे उन्होंने लगभग पांच महीने पहले शुरू किया था। उन्हें घटना के बारे में बता दिया गया है। पुलिस ने बताया कि ममता के ससुर बालोतरा में एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वहीं रहते हैं, जबकि ममता अपने बच्चों, सास और दादी के साथ टपरा गांव में रह रही थी।

