मां ने अपने 3 बच्चों को पानी की टंकी में डुबोया, फिर कूदकर दे दी जान; 4 मौत से हड़कंप

संक्षेप: पुलिस ने बताया, महिला और उसके 3 बच्चों के शव सुबह जसोल इलाके के टपरा गांव के पास एक खेत में उनके घर के पास बनी पानी की टंकी में मिले। बच्चों की उम्र 4, 6 और 7 साल थी।

राजस्थान के बालोतरा जिले में गुरुवार को एक महिला ने कथित तौर पर अपने 3 बच्चों को पानी की टंकी में डुबो दिया। इसके बाद टंकी में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने बताया, महिला और उसके 3 बच्चों के शव सुबह जसोल इलाके के टपरा गांव के पास एक खेत में उनके घर के पास बनी पानी की टंकी में मिले।

सिवाना DSP नीरज शर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक, ममता (32) पिछले दस दिनों से अपने परिवार के साथ कटाई के लिए अपने खेत पर रह रही थी। बुधवार रात खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सो गए थे। इसके बाद मां ममता कथित तौर पर अपने तीन बच्चों बेटे नवीन (7) और रुगाराम (4), और बेटी मानवी (6 महीने) को लेकर पानी की टंकी में कूद गई।

गुरुवार सुबह ममता की सास ने उसे घर से गायब पाया, तो सब हैरान-परेशान हो गए।परिवार वालों ने उन्हें खोजना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि उसने किनारे के पास ममता की चप्पलें देखीं। जब उसने अंदर देखा, तो उसने पानी में लाशें तैरती देखीं। महिला ने तुरंत गांव वालों और पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दी।

जसोल पुलिस स्टेशन और सिविल डिफेंस यूनिट की एक टीम ने, स्थानीय लोगों की मदद से टैंक से चारों लाशें बाहर निकालीं। लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। पहली नजर में पुलिस को शक है कि यह सुसाइड है और वे घटना के कारण की जांच कर रहे हैं।