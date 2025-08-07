More than 70 schools in Jaisalmer Rajasthan are dilapidated 2100 classes dangerous सावधान! जैसलमेर में 70 स्कूल, 2100 क्लास रूम 'खतरनाक'; आ गया लाल निशान वाला आदेश, Rajasthan Hindi News - Hindustan
सावधान! जैसलमेर में 70 स्कूल, 2100 क्लास रूम 'खतरनाक'; आ गया लाल निशान वाला आदेश

Jaisalmer News Today: जैसलमेर के पूनमनगर विद्यालय में एक छात्र की मौत के बाद जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में किए गए भौतिक सर्वेक्षण में 70 से अधिक स्कूल भवन जर्जर हालत में पाए गए हैं।

Thu, 7 Aug 2025
राजस्थान के जैसलमेर जिले में हाल ही में पूनमनगर विद्यालय में एक छात्र की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं। भौतिक सर्वेक्षण में 70 से अधिक स्कूल भवन जर्जर हालत में पाए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि इस सर्वेक्षण में 2100 से अधिक क्लास रूम असुरक्षित पाए गए है। हालाकि इन जर्जर कक्षों में कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं। निरीक्षण के बाद जर्जर पाए गए भवनों और कक्षों को बंद करने और उन पर लाल निशान लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

जल्द से जल्द ध्वस्त करें इमारत

नगर परिषद ने क्षेत्र के जर्जर मकानों का सर्वेक्षण कर 29 जर्जर इमारतों के मालिकों को तीन दिन के नोटिस के जरिए सूचित किया गया है कि वे जनहानि रोकने के लिए अपने स्तर पर इन इमारतों को हटाएं या ध्वस्त करवाएं। सोनार दुर्ग पर दो अति जर्जर मकानों को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इन इमारतों को भी जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर के नेतृत्व में टीम

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसा राम के नेतृत्व में विशेष जांच दलों का गठन किया गया है। इन दलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद, डिस्कॉम, वाटरशेड, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अभियंताओं को शामिल किया गया। इन दलों ने उपखंड अधिकारियों के मार्गदर्शन में जैसलमेर की विभिन्न ग्राम पंचायतों के स्कूलों का सघन निरीक्षण किया।