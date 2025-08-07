सावधान! जैसलमेर में 70 स्कूल, 2100 क्लास रूम 'खतरनाक'; आ गया लाल निशान वाला आदेश

Jaisalmer News Today: जैसलमेर के पूनमनगर विद्यालय में एक छात्र की मौत के बाद जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में किए गए भौतिक सर्वेक्षण में 70 से अधिक स्कूल भवन जर्जर हालत में पाए गए हैं।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में हाल ही में पूनमनगर विद्यालय में एक छात्र की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं। भौतिक सर्वेक्षण में 70 से अधिक स्कूल भवन जर्जर हालत में पाए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि इस सर्वेक्षण में 2100 से अधिक क्लास रूम असुरक्षित पाए गए है। हालाकि इन जर्जर कक्षों में कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं। निरीक्षण के बाद जर्जर पाए गए भवनों और कक्षों को बंद करने और उन पर लाल निशान लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

जल्द से जल्द ध्वस्त करें इमारत नगर परिषद ने क्षेत्र के जर्जर मकानों का सर्वेक्षण कर 29 जर्जर इमारतों के मालिकों को तीन दिन के नोटिस के जरिए सूचित किया गया है कि वे जनहानि रोकने के लिए अपने स्तर पर इन इमारतों को हटाएं या ध्वस्त करवाएं। सोनार दुर्ग पर दो अति जर्जर मकानों को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इन इमारतों को भी जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा।