भीलवाड़ा में काट दिए गए पार्क में लगे 20 से ज्यादा पेड़, वजह कर रही लोगों को हैरान; विरोध भी काम ना आया
स्थानीय लोगों ने बताया कि पेड़ों पर अनेक पक्षी और गिलहरियां भी रहती थीं। अब पेड़ कटने से वे सभी बेसहारा होकर इधर-उधर भटक रहे हैं। महिला ने बताया कि गिलहरियों के बच्चों को तो कुत्ते पेड़ों से निकाल-निकाल कर खा जा रहे हैं।
एक तरफ पूरे राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई के विरोध में लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा शहर में दिनदहाड़े 20 से ज्यादा पेड़ों को काटने या यूं कहें उन्हें कत्ल करने का मामला सामने आया है। क्योंकि उन्हें बिना किसी खास कारण से बेतुकी वजह बताकर कटवा गया। कटवाने वाले रसूखदार लोगों का कहना था कि इन पेड़ों की आड़ व छांव में लड़के-लड़कियां बैठते हैं, इसलिए इनका साफ होना जरूरी है। जबकि कई पर्यावरण प्रेमी इसका विरोध भी कर रहे थे, लेकिन पेड़ों को कटवाने वाले लोगों ने उनकी एक ना चलने दी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला इस घटना पर दुख जताते हुए बता रही है कि उन्होंने पेड़ों को तने से काटने की बजाय उनकी छंटाई करने के लिए कहा भी था, लेकिन फिर भी उसकी एक ना सुनी गई।
हर साल ऊपर से होती थी पेड़ों की छंटाई
यह घटना शहर में आरके कॉलोनी के सी सेक्टर में हुई। जहां पर पार्क में लगे 20 से ज्यादा पेड़ों को सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि इन पेड़ों की छांव में लड़के-लड़कियां आकर बैठते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि पेड़ों की छंटाई तो हर साल होती थी, लेकिन इस दौरान सिर्फ उन्हें आसपास से ही छांटा जाता था और तनों को हाथ भी नहीं लगाया जाता था। लेकिन इस बार तो उन्हें तने से ही काट दिया गया।
शख्स बोला- कटवाया नहीं, सिर्फ छंटवाया है
इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें स्थानीय लोग इस घटना को लेकर नाराजगी जताते हुए पेड़ कटवाने वाले शख्स का विरोध कर रहे हैं तो वह शख्स बेशर्मी से महिलाओं को धमकाता दिख रहा है और कह रहा है कि पेड़ काटे नहीं हैं सिर्फ उनकी छंटाई की गई है और इससे पार्क अब चारों तरफ से खुला नजर आ रहा है। उसका कहना था कि उसको इस बारे में बहुत सी शिकायतें मिल रही थीं इसलिए उसने यह काम करवाया। हालांकि पूछने पर वह यह नहीं बता सका कि किसकी शिकायतों पर उसने पेड़ों को कटवा दिया।
महिला विनती करती रह गई कि तने से मत काटो
इस बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण प्रेमी सरिता दोशी ने बताया कि 'पार्क में लगे सभी पेड़ लगभग 25 से 30 फीट के थे, और अब उन्हें काटकर सिर्फ 4 से 5 फीट का तना छोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि जब उन पेड़ों को काटा जा रहा था, तो उस वक्त उन्होंने इन्हें कटवा रहे लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, उनके हाथ तक जोड़े थे और विनती की थी आप इन्हें मत काटो, आपको छंटाई करना है तो ऊपर से छंटाई करवा दो, टहनिया काट दो, लेकिन तने को मत काटो। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी।' इलाके में रहने वाले ओमजी पाराशर और जाकेटिया परिवार के सदस्यों पर इन पेड़ों को कटवाने का आरोप लगा है।
गिलहरी के बच्चों को पेड़ों से निकालकर खा रहे कुत्ते
आगे महिला ने बताया कि इन पेड़ों के काटने से सिर्फ पर्यावरण का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इन पेड़ों पर अनेक पक्षी और गिलहरियां भी रहती थीं। अब पेड़ कटने से वे सभी बेसहारा होकर इधर-उधर भटक रहे हैं। महिला ने बताया कि 'गिलहरियों के बच्चों को तो कुत्ते पेड़ों से निकाल-निकाल कर खा जा रहे हैं। ये जो प्रकृति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, ये जीवन देकर भी पूरी नहीं की जा सकती।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
