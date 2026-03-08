जेल से बाहर आया नासिर-जुनैद हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर, बुलेट प्रूफ जैकेट में निकला काफिला
नासिर-जुनैद हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर जेल से बाहर आ गया है। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में मोनू मानेसर को जेल से बाहर निकाला और एस्कॉर्ट करते हुए पहुंचाया।
राजस्थान हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुरुग्राम के मानेसर का रहने वाला मोनू मानेसर शनिवार देर शाम राजस्थान के भरतपुर की सेवर जेल से बाहर आया। जेल से बाहर निकलते समय उसकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मोनू मानेसर को बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाकर जेल से बाहर लाया गया और पुलिस की गाड़ियों ने उसकी कार को एस्कॉर्ट करते हुए वहां से रवाना कराया। हरियाणा से कई गौसेवक उसे लेने पहुंचे थे।
मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर के वकील नवीन कुमार जांगड़ा ने बताया कि ढाई साल के बाद मोनू मानेसर जेल से रिहा हुआ है। मोनू मानेसर गोरक्षक और बजरंग दल से जुड़ा रहा है। उस पर साल 2023 में गोतस्करी के शक में नासिर और जुनैद की हत्या कर शव जलाने का आरोप है।
भिवानी में जली हुई कार में मिले थे दोनों के कंकाल
फरवरी 2023 में राजस्थान के डीग जिले के घाटमीका गांव निवासी नासिर और जुनैद के लापता होने का मामला सामने आया था। 15 फरवरी को दोनों के परिजनों ने उनके गायब होने की रिपोर्ट गोपालगढ़ थाने में दर्ज कराई गई थी। परिवार ने आरोप लगाया कि नासिर और जुनैद को 15 फरवरी को उनके गांव से किडनैप किया गया था।
अगले दिन 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई कार बरामद हुई थी, जिसमें दो लोगों कंकाल मिले थे। जांच में पुष्टि हुई कि कंकाल नासिर और जुनैद के थे, जिनकी हत्या कर शवों को जला दिया गया था। हरियाणा के गोरक्षकों पर उनकी हत्या का आरोप लगा। इनमें सबसे चर्चित नाम मोनू मानेसर का था। राजस्थान पुलिस ने जिन 8 आरोपियों की फोटो जारी की, उनमें मोनू का नाम नहीं था। 6 जून को चार्जशीट में मोनू का नाम शामिल किया गया। इसके अलावा रिंकू सैनी, गोगी, मोनू राणा और अनिल मुलथाना भी आरोपी बनाए गए थे। हरियाणा पुलिस ने 12 सितंबर 2023 को मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया था।
मोनू मानेसर इन केसों में भी आरोपी
नासिर-जुनैद हत्याकांड के अलावा भी मोनू मानेसर पर कई केस चल रहे हैं। पटौदी की बाबरशाह कॉलोनी में 6 फरवरी 2023 को दो समुदायों के बीच झगड़ा हुआ। इसमें 4 लोग घायल हुए, जिनमें से एक को गोली लगी थी। मोनू पर गोली चलाने का आरोप लगा। उस पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज है। उसे इस मामले में जमानत मिल चुकी है। नूंह में 31 जुलाई 2023 को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस यात्रा से पहले मोनू मानेसर ने वीडियो जारी कर कहा था कि 31 जुलाई को वो ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होगा। उसने लोगों से भी यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। मोनू का एक और वीडियो सामने आया था, जिस के बाद उस पर भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज हुआ था। इस केस में भी उसे जमानत मिल गई थी। हालांकि यह दोनों केस अब भी चल रहे हैं।
गोरक्षकों की टीम चलाता था मोनू
मोहित उर्फ मोनू मानेसर खुद सच्चा गोरक्षक बताता है। उसकी गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूंह क्षेत्र में लगभग 50 गोरक्षकों की एक टीम है, जो पुलिस की गो तस्करों को पकड़ने में सहायता करती है। मोनू मानेसर की पूरी टीम रात रात भर सड़कों पर पहरा देकर गौ तस्करों और गौ हत्यारों को पकड़ने के लिए पहरा देते थे। वह दावा करता है कि अब तक वह और उसकी टीम हजारों गौ वंशों की जिंदगियां बचा चुके हैं।
रिपोर्ट: मोनी देवी
