राजस्थान में 'डांडी ब्याज' के जरिए लोगों को लूटने वाला सूदखोर गिरफ्तार, गरीबों को कर्ज के जाल में फंसा करता था खेल
आरोपी ने साल 2023 में एक करोड़ 46 लाख 57 हजार रुपए, वर्ष 2024 में एक करोड़ 83 लाख 93 हजार 837 रुपए और वर्ष 2025 में 2 करोड़ 56 लाख 44 हजार 400 रुपए की अवैध ब्याज वसूली की।
राजस्थान में झालावाड़ जिले में पुलिस ने अवैध सूदखोरी और डांडी ब्याज (ब्याज पर ब्याज) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात सूदखोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी गरीब और जरूरतमंद लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर चक्रवृद्धि ब्याज वसूलता था। इस दौरान पिछले तीन साल में उसके द्वारा करीब 6 करोड़ रुपए की वसूली करने के भी सबूत पुलिस को मिले हैं। वसूली के लिए उसने अपना गिरोह बना रखा था।
मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि आरोपी गरीब और जरूरतमंद लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर ब्याज पर ब्याज वसूलता था और भुगतान में देरी होने पर धमकी, दबाव और गुर्गों के जरिए वसूली करता था। कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से करोड़ों के लेन-देन का रिकॉर्ड और बड़ी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
पहले कम रकम देकर जीतता था भरोसा
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले लोगों को कम रकम उधार देकर भरोसा जीतता था, फिर उसी रकम पर 'डांडी ब्याज' जोड़कर रकम कई गुना बढ़ा देता था। समय पर भुगतान नहीं होने पर वह पेनल्टी के रूप में भी पीड़ितों से तगड़ी रकम वसूलता था। वसूली के लिए आरोपी ने 10-12 लोगों का अपना नेटवर्क बना रखा था, जो लोगों के घर जाकर धमकी देते और दबाव बनाते थे।
तीन साल में 5.86 करोड़ रुपए वसूल किए
आरोपी के पास से बरामद पैसों के रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी ने साल 2023 में एक करोड़ 46 लाख 57 हजार रुपए, वर्ष 2024 में एक करोड़ 83 लाख 93 हजार 837 रुपए और वर्ष 2025 में 2 करोड़ 56 लाख 44 हजार 400 रुपए की अवैध ब्याज वसूली की। इस प्रकार तीन वर्षों में कुल 5 करोड़ 86 लाख 95 हजार 237 रुपए की वसूली का खुलासा हुआ है।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 178 स्टाम्प पेपर, 38 हस्ताक्षरयुक्त खाली स्टाम्प पेपर, 521 हस्ताक्षरित खाली चेक, 14 उधारी रजिस्टर, 143 छोटी डायरियां, 2916 हिसाब-किताब की पर्चियां और 26 जमीन-मकान सौदों के दस्तावेज बरामद किए हैं। ये दस्तावेज सूदखोरी के बड़े नेटवर्क और आर्थिक शोषण के ठोस प्रमाण माने जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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