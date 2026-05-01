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राजस्थान में 'डांडी ब्याज' के जरिए लोगों को लूटने वाला सूदखोर गिरफ्तार, गरीबों को कर्ज के जाल में फंसा करता था खेल

May 01, 2026 12:11 am ISTभाषा झालावाड़, राजस्थान
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आरोपी ने साल 2023 में एक करोड़ 46 लाख 57 हजार रुपए, वर्ष 2024 में एक करोड़ 83 लाख 93 हजार 837 रुपए और वर्ष 2025 में 2 करोड़ 56 लाख 44 हजार 400 रुपए की अवैध ब्याज वसूली की।

राजस्थान में 'डांडी ब्याज' के जरिए लोगों को लूटने वाला सूदखोर गिरफ्तार, गरीबों को कर्ज के जाल में फंसा करता था खेल

राजस्थान में झालावाड़ जिले में पुलिस ने अवैध सूदखोरी और डांडी ब्याज (ब्याज पर ब्याज) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात सूदखोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी गरीब और जरूरतमंद लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर चक्रवृद्धि ब्याज वसूलता था। इस दौरान पिछले तीन साल में उसके द्वारा करीब 6 करोड़ रुपए की वसूली करने के भी सबूत पुलिस को मिले हैं। वसूली के लिए उसने अपना गिरोह बना रखा था।

मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि आरोपी गरीब और जरूरतमंद लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर ब्याज पर ब्याज वसूलता था और भुगतान में देरी होने पर धमकी, दबाव और गुर्गों के जरिए वसूली करता था। कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से करोड़ों के लेन-देन का रिकॉर्ड और बड़ी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

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पहले कम रकम देकर जीतता था भरोसा

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले लोगों को कम रकम उधार देकर भरोसा जीतता था, फिर उसी रकम पर 'डांडी ब्याज' जोड़कर रकम कई गुना बढ़ा देता था। समय पर भुगतान नहीं होने पर वह पेनल्टी के रूप में भी पीड़ितों से तगड़ी रकम वसूलता था। वसूली के लिए आरोपी ने 10-12 लोगों का अपना नेटवर्क बना रखा था, जो लोगों के घर जाकर धमकी देते और दबाव बनाते थे।

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तीन साल में 5.86 करोड़ रुपए वसूल किए

आरोपी के पास से बरामद पैसों के रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी ने साल 2023 में एक करोड़ 46 लाख 57 हजार रुपए, वर्ष 2024 में एक करोड़ 83 लाख 93 हजार 837 रुपए और वर्ष 2025 में 2 करोड़ 56 लाख 44 हजार 400 रुपए की अवैध ब्याज वसूली की। इस प्रकार तीन वर्षों में कुल 5 करोड़ 86 लाख 95 हजार 237 रुपए की वसूली का खुलासा हुआ है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 178 स्टाम्प पेपर, 38 हस्ताक्षरयुक्त खाली स्टाम्प पेपर, 521 हस्ताक्षरित खाली चेक, 14 उधारी रजिस्टर, 143 छोटी डायरियां, 2916 हिसाब-किताब की पर्चियां और 26 जमीन-मकान सौदों के दस्तावेज बरामद किए हैं। ये दस्तावेज सूदखोरी के बड़े नेटवर्क और आर्थिक शोषण के ठोस प्रमाण माने जा रहे हैं।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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